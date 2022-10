Μουντιάλ 2022: Σκιά θανάτου πάνω από το Κατάρ λίγο πριν τη διοργάνωση – Νεκροί εργάτες και ανθρώπινα δικαιώματα υπό απειλή

Ήταν πριν από δώδεκα περίπου χρόνια όταν μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη, πάρθηκε η απόφαση το Κατάρ να είναι η χώρα που θα αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022 και έκτοτε τα θέματα που προέκυψαν ήταν πολλά. Το ένα από αυτά έχει ίσως τη μεγαλύτερη βαρύτητα και αφορά τις ανθρώπινες ζωές των μεταναστών εργατών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ώστε να δουλέψουν για τη φάση αναδόμησης που δρομολογήθηκε με στόχο τη δημιουργία νέων γηπέδων, ξενοδοχείων, αυτοκινητόδρομων, μιας ολοκαίνουριας δηλαδή πρωτεύουσας που θα φιλοξενούσε εκατοντάδες -μεταξύ άλλων- τουρίστες.

Άνθρωποι που δεν θα γυρίσουν πίσω ποτέ

Τα σχέδια για μηνιαίο μισθό και δωρεάν στέγαση προσέλκυσαν χιλιάδες φθηνά εργατικά χέρια από άλλες χώρες, πολλά εκ των οποίων δεν θα γυρίσουν ποτέ στην πατρίδα τους. Άνθρωποι από την Ινδία, το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν, τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα -αυτές είναι οι κύριες χώρες προέλευσης των εργατών που μετέβησαν στο Κατάρ με βάση τα στοιχεία- έχασαν τη ζωή τους και έγιναν τα νούμερα μιας θλιβερής λίστας που ακόμα και η ίδια η χώρα δεν αναγνωρίζει.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά σήμερα τους 7.000. Την Πέμπτη, έγινε γνωστό πως τρεις πυροσβέστες, περίπου 30 ετών, από το Πακιστάν έχασαν τη ζωή τους, όταν ένας γερανός κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ασκήσεων ασφαλείας που πραγματοποιούσαν. Τα σοκαριστικά δεδομένα που αφορούν το ζήτημα είχε παρουσιάσει στις αρχές της περασμένης χρονιάς μεγάλη έρευνα που έφερε στο φως ο βρετανικός Guardian, με βάση την οποία εκτός από τα εργατικά δυστυχήματα, καταγράφονται και αρκετές αυτοκτονίες, οι οποίες σαφώς σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο μέρος.

Ο Guardian επικαλέστηκε, για παράδειγμα, έναν άνδρα που υπέστη ηλεκτροπληξία στο δωμάτιό του λόγω κακής μόνωσης ηλεκτρικών καλωδίων, την αυτοκτονία ενός άλλου που χρειάστηκε να πληρώσει περισσότερα 1.000 ευρώ για να προσληφθεί ως ένας εργάτης συντήρησης σε εργοτάξιο ή ενός τελευταίου που βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, το 70% των θανάτων προέρχεται από φυσικά αίτια, παρόλο που λέγεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει γίνει καν νεκροψία. Να σημειωθεί πως οι άνθρωποι που εργάζονται στο Κατάρ το πράττουν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, για ώρες ατελείωτες, μέρα και νύχτα. Η θερμοκρασία το καλοκαίρι φτάνει ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ τους ίδιους μήνες πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αναπνοή τους λόγω της αυξημένης υγρασίας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο διογκωμένα μπορεί να είναι όλα αυτά τα εμπόδια για κάποιον που δουλεύει, για παράδειγμα, σε ένα εργοτάξιο.

Φυσικοί θάνατοι και φυσιολογικοί αριθμοί για το Κατάρ

Την εποχή που ο Guardian δημοσίευσε το άρθρο, η οργανωτική επιτροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανέφερε «μόνο» 37 θανάτους μεταξύ των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 34 που «δεν είχαν σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο». Από την πλευρά τους, οι κυβερνητικές αρχές του Κατάρ τόνιζαν ότι μόνο μια μειοψηφία εργαζομένων από τις αναφερόμενες χώρες εργαζόταν στον κατασκευαστικό κλάδο, ότι οι φυσικοί θάνατοι ήταν εξαιρετικά διαδεδομένοι και ότι, τελικά, αυτοί οι αριθμοί δεν ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο του «κανονικού» πληθυσμού.

Σήμερα, δύο περίπου χρόνια μετά την παρουσίαση της έρευνας και παρά τις έντονες και συστηματικές αντιδράσεις οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η FIFA εξακολουθεί να διαψεύδει τα δεδομένα στα οποία κατέληξε ο Guardian και άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Ήδη από το 2015, πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Washington Post και BBC, είχαν, για παράδειγμα, εξετάσει την αναφορά μιας ΜΚΟ που έκανε λόγο για 1.200 θανάτους μόνο το 2013. Tον Ιανουάριο του 2022, ο εκπρόσωπος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο εξήγησε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ότι αυτός ο αριθμός των 6.500 νεκρών, που αρχικά παρουσίασε το βρετανικό μέσο, «ήταν απλώς ψευδής», σημειώνοντας πως μόνο τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στα εργοτάξια του Κατάρ, νούμερο που συμπίπτει με την ανακοίνωση των τοπικών αρχών για τους 37 θανάτους, εκ των οποίων οι 34 δεν σχετίζονται με τα εργοτάξια.

Gianni Infantino today told the European Parliament that there have been 3 worker deaths in Qatar 2022 preparations "The real figures are 3 persons." A shameful falsehood being propagated by Qatar's World Cup organisers and now FIFA. Link to truth below.. https://t.co/GIVh6dQl8u

— Nicholas McGeehan (@NcGeehan) January 26, 2022