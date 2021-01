Μητσοτάκης για Μπάιντεν: Προσβλέπουμε σε περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας – ΗΠΑ

Συγχαρητήρια ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter για την ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις. Με μια αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών και της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών μας», αναφέρει σε tweet του ο πρωθυπουργός.

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations.

