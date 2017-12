Μεταφράστηκε στα ιρανικά βιβλίο αστρονομίας του διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Βόλου

Στα ιρανικά μεταφράστηκε το εκπαιδευτικό βιβλίο αστρονομίας του εκπαιδευτικού διευθυντή του 2ου ΓΕΛ κ. Σεραφείμ Σπανού.

Το βιβλίο που εξέδωσε η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος γράφηκε από τον κ. Σπανό και τον κ. Χ. Ξενάκη στα αγγλικά για τις ανάγκες της 7ης Ολυμπιάδας Αστρονομίας που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο το καλοκαίρι του 2013.

Το βιβλίο προσφέρθηκε σε κάθε εθνική ομάδα που συμμετείχε, σε αθλητές και συνοδούς και «ταξίδεψε» σε 35 χώρες, από τη Βραζιλία έως την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Η Ιρανική αποστολή έδειξε από την αρχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάποια στιγμή μας ζήτησαν την άδεια να το μεταφράσουν στη γλώσσα τους. Τόσο εγώ όσο και ο συγγραφέας Χ. Ξενάκης την παραχωρήσαμε ευχαρίστως αφού είχαμε και τη συγκατάθεση της Εταιρείας», τόνισε ο κ. Σπανός.

Ο τίτλος είναι Learning Astronomy through Inquiry and by means of self-constructions που μεταφράζεται : Μαθαίνοντας Αστρονομία μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες και με τη χρήση ιδιοκατασκευών.

«Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδακτική της αστρονομίας που χρησιμοποιεί τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης και το εργαλείο των ιδιοκατασκευών για την προσέγγιση νοημάτων της αστρονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται στους μαθητές μαθησιακές δραστηριότητες που μοιάζουν με αυτές που εφαρμόζονται στις διερευνητικές εργασίες (project) που κάνουν οι μαθητές στο σχολείο. Στο βιβλίο συνδυάζονται επιπλέον η ιστορική προσέγγιση των θεμάτων της αστρονομίας μαζί με την ιδέα των ιδιοκατασκευών. Δηλαδή κατασκευών που βασίζονται σε υλικά καθημερινής χρήσης και είναι λειτουργικές. Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για παρατηρήσεις ή μετρήσεις που δίνουν απάντηση στο αρχικά τεθέν αστρονομικό πρόβλημα», σημείωσε. Η Ελληνική έκδοση του βιβλίου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά σχολεία που αναθέτουν διερευνητικές εργασίες στους μαθητές τους με θέματα από την αστρονομία. Έχει σχεδόν εξαντληθεί και τόσο οι συγγραφείς όσο και η εταιρεία αστρονομίας και διαστήματος αναζητούν χρηματοδότες για την επανέκδοσή του.