Μετά τον πίνακα του Βαν Γκογκ, ακτιβιστές της Just Stop Oil ψέκασαν με μπογιά βιτρίνα της Aston Martin

Ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Just Stop Oil κόλλησαν τα χέρια τους στην άσφαλτο στην περιοχή Παρκ Λέιν του Λονδίνου σήμερα Κυριακή 16 Οκτωβρίου.

Η νέα τους διαμαρτυρία της οργάνωσης έρχεται μετά από τον παγκόσμιο σάλο που προκάλεσαν την Παρασκευή όταν δύο γυναίκες, μέλη της οργάνωσης, έριξαν δύο κονσέρβες ντοματόσουπα πάνω στον διάσημο πίνακα «Ηλιοτρόπια» του ολλανδού ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Πορτοκαλί μπογιά στην έκθεση της Aston Martin

Ακτιβιστές της οργάνωσης απέκλεισαν σήμερα την περιοχή και ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά την γυάλινη πρόσοψη της έκθεσης υπερπολυτελών αυτοκινήτων Αston Martin.

Protests over #fossilfuel use continue. #JustStopOil

Οι ακτιβιστές, που ζητούν να βάλει τέλος η κυβέρνηση σε όλα τα νέα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα, κόλλησαν τα χέρια τους στην άσφαλτο στο κέντρο του Λονδίνου περίπου στις 11 σήμερα το πρωί τοπική ώρα.

Η διαμαρτυρία τους αυτή πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση από την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν του σχεδίου της κατά τέτοιων διαμαρτυριών.

💥🧯💥Just Stop Oil supporters defy home secretary by blocking Park Lane and spray painting an upmarket car showroom💥🧯💥

Just Stop Oil supporters have blocked Park Lane and sprayed paint over a car showroom to demand that the government halts… #CivilDisobedience #UK pic.twitter.com/QFO0sFVTAk

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 16, 2022