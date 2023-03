Η δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, θα τιμηθεί με το βραβείο Gracie για το podcast «Archetypes», που έκανε το ντεμπούτο του τον περασμένο χρόνο.

Τα βραβεία Gracie απονέμονται από το «Alliance of Women in Media Foundation», ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που υποστηρίζει το ρόλο των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Η Μέγκαν Μαρκλ ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη οικοδέσποινα κατά τη διάρκεια των 12 επεισοδίων του podcast.

