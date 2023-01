Μέγκαν Μαρκλ: Απασφαλίζει η ετεροθαλής αδελφή της – «Το ζεύγος των Σάσεξ έχει διαδώσει ψέματα»

Η ετεροθαλής αδελφή της Μέγκαν Μαρκλ, Σαμάνθα Μαρκλ, εξαπέλυσε για μία ακόμη φορά την επίθεσή της στους πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν.

Λίγες μόλις εβδομάδες αφότου τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Ρεζέρβα» (Spare) κυκλοφόρησαν παγκοσμίως, διαταράσσοντας την ηρεμία στο Μπάκιγχαμ, η Σαμάνθα Μαρκλ βγήκε ξανά στην αντεπίθεση και μίλησε για το πριγκιπικό ζεύγος, κατηγορώντας τους για ψέματα.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που η ετεροθαλής αδελφή της άλλοτε ηθοποιού, εξαπολύει τα βέλη της στους Σάσεξ. Ακόμα και μετά τη συνέντευξη των ανταρτών των βρετανικών ανακτόρων στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η Σαμάνθα Μαρκλ είχε υποστηρίξει ότι ο γάμος της Μέγκαν και του Χάρι, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο πρίγκιπας μπορεί να σκέφτόταν το διαζύγιο λαμβάνοντας υπόψη τη ζημιά που είχε κάνει η σύζυγός του στη βασιλική οικογένεια. Εικασίες που φάνηκε να διαψεύστηκαν δια ροπάλου, αν κρίνει κανείς από την πορεία του ζευγαριού.

Samantha Markle: My sister Meghan, Prince Harry have spread 'so many lies' about our family https://t.co/DZB3QaUbiy

Με νέες δηλώσεις της η Σαμάνθα Μαρκλ ανέφερε στην εκπομπή Fox Nation και στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, ότι τα λόγια του ζευγαριού και ο υποτιθέμενος διχασμός στην οικογένεια των Μαρκλ, όπως αναλύθηκε στη σειρά «Χάρι και Μέγκαν» του Netflix, είναι ένα κακόγουστο ψέμα.

Στο ντοκιμαντέρ, η Μέγκαν Μαρκλ υπογραμμίζει ότι η αδελφή της την αποκαλούσε «Πριγκίπισσα Πούσι», ένα παρατσούκλι που η Σαμάνθα αρνείται κατηγορηματικά ότι βγήκε από το στόμα της, ενώ τονίζει πως ουδέποτε οι σχέσεις της οικογένειας υπήρξαν κακές: «Ήταν ένα περίεργο ταξίδι για μένα, βλέποντας τα μέσα ενημέρωσης να προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ρήξη στην οικογένειά μας. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα ρήγμα, μέχρι που εμφανίστηκαν οι ψευδείς ειδήσεις».

Το ζεύγος των Σάσεξ που τον τελευταίο καιρό δεν έχει σταματήσει «ταράζει τα νερά» του «Μπάκιγχαμ» φαίνεται πως έχει πέρα από τα ανάκτορα, να αντιμετωπίσει και τις κατηγορίες της οικογένειας Μαρκλ: «Δεν είμαι κάποιο αποκομμένο αδερφάκι που μεγάλωσα κάπου αλλού και στη συνέχεια βρέθηκα στη ζωή τους. Μεγαλώσαμε λίγο πολύ ως μια κανονική οικογένεια. Ο αδελφός μου και εγώ ήμασταν μεγαλύτερα αδέρφια. Όταν γεννήθηκε η Μέγκαν, την έφεραν στο σπίτι από το νοσοκομείο και μεγαλώσαμε όλοι μαζί».

Η μεγάλη ρήξη στη σχέση των δύο αδελφών φαίνεται να ξεκίνησε το 2018, όταν η Σαμάνθα και ο αδελφός της, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ανοκάλυψαν εν αγνοία τους, ότι βρέθηκαν εκτός των καλεσμένων του βασιλικού γάμου.

«Δεν είναι θέμα εγγύτητας, καθώς περισσότεροι από 1000 εντελώς άγνωστοι, ήταν προσκεκλημένοι. Η οικογένεια είναι οικογένεια» είχε γράψει τότε η Σαμάνθα Μαρκλ στο Twitter, αφού έμαθε ότι η αδελφή της άφηνε την οικογένειά της εκτός γάμου: «Έχω έναν θείο που τον έχω δει μόνο μία φορά, αλλά ποτέ δεν θα έλεγα ότι δεν είναι οικογένεια γιατί δεν είμαστε κοντά. Οι αληθινοί άνθρωποι προχωρούν με αγάπη και καλοσύνη, ειδικά για την οικογένεια» είχε συμπληρώσει. Αξίζει να τονιστεί ότι ο λογαριασμός του Twitter που χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή, έχει αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Η ετεροθαλής αδελφή της Δούκισσας του Σάσεξ, εξήγησε στον Τάκερ Κάρλσον και στο Fox Nation ότι πληγώθηκε από τους ισχυρισμούς της Μέγκαν και τα ψέματα που έκαναν την οικογένειά της, να βρεθεί στον διχασμό: «Δεν ήμασταν μια οικογένεια που ζούσε χωριστά. Είχα το διαμέρισμά μου και μια δουλειά, ο αδερφός μου είχε τη δική του, αλλά ήμασταν ακόμα μόλις 10 λεπτά μακριά από τη Μεγκ» εξήγησε.

Καταρρίπτονται και οι ισχυρισμοί της Μέγκαν για ρατσισμό

Ένα ακόμα αφήγημα της Δούκισσας του Σάσεξ, που διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού τον τίτλο της, που καταρρίπτεται είναι αυτό που σχετίζεται με τα περιστατικά ρατσισμού , τα οποία βίωσε κατά την παιδική της ηλικία.

Η συγκεκριμένη πληροφορία κοινοποιήθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix και με τη σειρά της η ετεροθαλής αδελφή της πρώην ηθοποιού του Suits, ισχυρίζεται ότι η Μαρκλ αντιμετωπίζονταν πάντα, ως ένα κανονικό παιδί μεσαίας τάξης: «Δεν μεγαλώσαμε με ασημένια κουτάλια στο στόμα μας, αλλά ποτέ δεν υποφέραμε από κανένα είδος φτώχειας».

Samantha Markle Still Evading Her Twitter Ban.

Meghan Markle's sister's twitter account was banned after 'she tried to evade a previous ban' following reports that she's been harassing the Duchess of Sussex for years. @elonmusk https://t.co/8TG00huP3T via @MailOnline

— Lights On. Let's Turn & Burn 🎤🥝🥥📻🍿 🎾🍹🍩🎧🎬 (@BelleAudiophile) January 25, 2023