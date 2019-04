Με τον Κ. Αγοραστό στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων ο Αθανάσιος Ζλατούδης

Με το συνδυασμό της «Συμμαχίας υπερ των πολιτών» του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού είναι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων ο Αθανάσιος Ζλατούδης. Ο Αθανάσιος Ζλατούδης είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος με πλούσια εμπειρία και γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού έχοντας υπηρετήσει τους συμπολίτες του στο Δήμο Σκιάθου από θέσεις ευθύνης όπως του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, του προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού και του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Εκλεγμένο μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων, του φορέα που εκπροσωπεί τα 19 νησιωτικά επιμελητήρια της Χώρας. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, συνεργάτης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκπαιδευτής σε IΕΚ & ΚΕΚ. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών, και ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα τουρισμού. Οι βασικές σπουδές αφορούν την τουριστική ανάπτυξη με τίτλο πτυχίου «Διεθνούς Φιλοξενίας και Διοίκησης Τουρισμού» (University of Surrey, School of Management Studies for the Service Sector). Διαθέτει επίσης Δίπλωμα στη Διοίκηση (University of Surrey, Surrey European Management School), ενώ οι μεταπτυχιακές σπουδές του είναι στη Χωροταξία, Πολεοδομία και Ανάπτυξη του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ως νησιώτης διαθέτει μια ολοκληρωμένη αντίληψη των προβλημάτων που απορρέουν από την νησιωτικότητα αλλά και των μηχανισμών που μπορούν να τα επιλύσουν, συνδυάζοντας τη γνώση της επιχειρηματικής πραγματικότητας, την εμπειρία της λειτουργίας της αυτοδιοίκησης και της δια βίου επιστημονικής εκπαίδευσης.Τέλος, έχει αναπτύξει συγγραφικό έργο με αντικείμενο την νησιωτική πολιτική και ανάπτυξη, με επί μέρους στοιχεία όπως την διαχείριση νησιωτικών τουριστικών προορισμών, την θαλάσσια αστική συγκοινωνία, τον καταδυτικό και αλιευτικό τουρισμό στις Βόρειες Σποράδες κ.α.