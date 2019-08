Με πολλές εκπλήξεις φέτος η Λευκή Νύχτα στον Βόλο την Παρασκευή 30 Αυγούστου 

Πολλές εκπλήξεις με ποικίλα δρώμενα, μέσα σε μια πολύ ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα θα έχει φέτος η Λευκή Νύχτα με τους καταναλωτές να είναι οι κερδισμένοι, καθώς θα μπορούν να αγοράσουν προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές λόγω των προσφορών που θα υπάρχουν.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του σημαντικού αυτού γεγονότος που τείνει να γίνει θεσμός.

Φέτος η Λευκή Νύχτα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου. Θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι αργά την νύχτα.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και ο Δήμος Βόλου στηρίζουν την προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, καθώς διαβλέπουν ότι μέσα από τέτοιες δράσεις τονώνεται η τοπική οικονομία και ενισχύεται η θέση των επαγγελματιών που ως γνωστόν αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου κ. Απόστολος Οντόπουλος επισήμανε ότι «για φέτος στη Λευκή Νύχτα προγραμματίζουμε να έχουμε ακόμη περισσότερες εκπλήξεις σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή θα υπάρχουν τρεις σχολές με τους τομείς μαγειρικής που διαθέτουν και θα δημιουργούν ευχάριστες καταστάσεις στους καταναλωτές, ακόμη θα έχουμε μουσικά δρώμενα σε διάφορα σημεία της εμπορικής αγοράς, ενώ ετοιμάζουμε και άλλα happenings σε συνεργασία με σχολές. Διαπιστώνουμε με χαρά ότι οι συνάδελφοι θέλουν να συμμετάσχουν στη Λευκή Νύχτα έχοντας την περυσινή εμπειρία που ο κόσμος στήριξε το γεγονός και έμεινε στην αγορά μέχρι αργά την νύχτα. Μάλιστα θα υπάρχουν και άλλα σημεία στην εμπορικά αγορά, όπου θα διεξαχθούν δρώμενα και θα κυριαρχεί ο τόνος της γιορτινής ατμόσφαιρας».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «στη Λευκή Νύχτα θα υπάρχουν ελκυστικές προσφορές από τα καταστήματα και ωφελημένοι θα είναι οι καταναλωτές».

Τόνισε παράλληλα την στήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και του Δήμου Βόλου λέγοντας πως «στέκονται αρωγοί στην προσπάθειά μας».

Πέρυσι η Λευκή Νύχτα είχε γίνει Σάββατο και τα καταστήματα είχαν ανοίξει μετά την ανάπαυλα του μεσημεριού, στις 7 το απόγευμα μένοντας ανοικτά μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Η αγοραστική κίνηση υπήρξε πολύ καλή και όσοι έμποροι λειτούργησαν τα καταστήματά τους έμειναν ικανοποιημένοι.

Σύμφωνα με τον σύλλογο είχε ανοίξει το 75-80% των εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της εμπορικής αγοράς.

Ο κ. Οντόπουλος επισήμανε πως την επόμενη μέρα της Λευκής Νύχτας δηλαδή το Σάββατο οι έμποροι θα μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματά τους λίγο αργότερα, ενώ πρόσθεσε πως η διοίκηση θα προτείνει στους συναδέλφους να μεριμνήσουν για να δώσουν και ρεπό στους υπαλλήλους τους στο διάστημα που θα ακολουθήσει.

Οι εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις της λευκής Νύχτας είναι οι εξής:

1. Πλατεία Πανεπιστημίου: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος (γευστική δοκιμή), 20.45 – 21.45 Dance Art Studio (χορευτικό event), 21.45-00.00 Appartia (μουσική συναυλία), 22:00 Σχολή Le Gourmet (γευστική δοκιμή).

2. Δημητριάδος με Λώρη: Μετά τις 21.00 μουσική συναυλία με τους Εκείνες & Αυτός.

3. Ερμού με Τοπάλη: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με τους Παλσάρ.

4. Σπυρίδη με Σωκράτους: Μετά τις 20.30 Piano Stories.

5. Δημητριάδος με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 21.00 μουσική συναυλία με τον Απόστολο Γκίκα (AG).

6. 28ης Οκτωβρίου με Δον Δολεζίου: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με τους Volo Der No.

7. Ερμού με Ροζού: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με την Rafaela Pignataro.

8. Aντωνοπούλου με Σωκράτους: Μετά τις 20.00 Live Cooking με τη Σπυριδούλα από τη σχολή Le Gourmet.

9. Kονταράτου με ΟΓΛ: Μετά τις 20.30 Help the Planet Face Painting και Φωτογραφία από το ΙΕΚ Γιάτσος.

10. Ερμού με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 20.00 Φεστιβάλ Γεύσεων από το ΙΕΚ Δήμητρα, Studio Oμορφιάς και Face Painting.

11. Κ. Καρτάλη μεταξύ Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου: Μετά τις 20.00 ο dj Dimitris Iatropoulos στα decks.

12. Γκλαβάνη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος: Μετά τις 20.00 μουσική συναυλία «Η Μπάντα που παίζει τα πάντα».

13. Κουμουνδούρου με Κονταράτου: Μετά τις 21.00 Cocktail Festival (Groove, Grappa, Entra & Novel).