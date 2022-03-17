Με επιτυχία η εκδήλωση «Κακοποίηση-Παραμέληση Παιδιών»

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και ο Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων απ΄ όλη την Ελλάδα ( 193σχολικές μονάδες και 326 συμμετοχές), σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου, πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. διαδικτυακή συνάντηση, εκδήλωση – ενημέρωση με θέμα: «Κακοποίηση-Παραμέληση Παιδιών»
Εισηγητές ήταν ο κ. Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος (M.Ed, PhDc) Εθνικό Κέντρο για Τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης, με θέμα: «Μένει Μυστικό. Τα δεδομένα του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για το Φαινόμενο της Κακοποίησης-Παραμέλησης Παιδιών» και η κ. Μαρία – Σοφία Βαΐτση, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Εισαγγελίας Ανηλίκων Βόλου, με θέμα: «Γενετήσια εκμετάλλευση – κακοποίηση & παραμέληση ανηλίκων, ο ρόλος του Εισαγγελέα».
Αναφέρθηκαν στοιχεία από το Χαμόγελο του παιδιού για το 2021 σε θέματα κακοποίησης , παραμέλησης παιδιών , στοιχεία που απασχολούν τις αρχές, η συνεργασία φορέων με την εισαγγελία και ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας και των εκπαιδευτικών. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στην υγεία και σε μια ζωή χωρίς βία . Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κακοποίηση παιδιών αφορά κάθε περιστατικό βίας που εκδηλώνεται εναντίον ατόμων κάτω των 18 ετών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, την παραμέληση ή αμελή διαπαιδαγώγηση, καθώς και την εμπορική ή άλλου είδους εκμετάλλευση του παιδιού. Οι εν λόγω συμπεριφορές συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας με το παιδί κι έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια του παιδιού. Η κακοποίηση εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα και μπορεί να εκδηλωθεί με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Είναι απαραίτητο από οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν φέρουμε (γονείς, εκπαιδευτικοί) να παρατηρούμε τα ιδιαίτερα «σημάδια» στη συμπεριφορά και στην καθημερινή λειτουργία του παιδιού, ώστε να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά πρόσωπα της κακοποίησης και να παρέμβουμε άμεσα και αποτελεσματικά.
Συμμετείχαν: Μ.Σ.Β,1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ, 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΓΡΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΡΙΝΟΥ, 71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΡΝΙΣΣΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ, 1o ΔΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ-“ΤΟΠΑΛΕΙΟ”, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΔΕΝΔΡΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ, ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ, 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ, 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ, 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ, 1o ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ, 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΔHMOTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ-“ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ”, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ, 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ,1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ, 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, 65ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΆΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΝΔΗΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ,11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ,12o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 14o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 16o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 17ο NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ,1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 21Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 27o ΕΝΙΑΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 3o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ, 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 1ο NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ, 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΉΛΙΔΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ, Δ.ΉΛΙΔΑΣ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ, 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΜΗΛΕΩΝ, 1o NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ, 36o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΜΗΛΙΝΑΣ, ΙΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Χ. ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ, 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 16o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 65ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ