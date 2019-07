Με 158 «ΝΑΙ» πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση

Με 158 «ναι» η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στην ονομαστική ψηφοφορία που έκλεισε την τριήμερη διαδικασία ανάγνωσης και συζήτησης επί των προγραμματικών της δηλώσεων, στη διάρκεια της οποίας στο βήμα ανέβηκαν συνολικά 155 ομιλητές.

Το γεγονός ότι η αυτοδυναμία της κυβέρνησης ήταν προδιαγεγραμμένη στάθηκε καθοριστικό για το ύφος διεξαγωγής της συζήτησης που όπως είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μπροστά τη διαδικασία του πολιτικού διαλόγου.

Στην πρόοδό της πάντως και ειδικά όταν ανέβηκαν στο βήμα οι οικονομικοί υπουργοί αλλά και κατά την τελικές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και προηγουμένως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε σαφές το περίγραμμα τόσο της προγραμματικής ατζέντας της νέας κυβέρνησης όσο και των ιδεολογικοπολιτικών διαφοροποιήσεων της αντιπολίτευσης.

Μητσοτάκης: Συμβουλές για διαπραγμάτευση από εσάς δεν δεχόμαστε

Tο κλίμα στις προγραμματικές δηλώσεις ήταν ήπιο δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χαιρετίζω την εκδήλωση πολιτικού πολιτισμού» δεν υπήρξαν άγονες αντιπαραθέσεις είπε ο πρωθυπουργός.

Απαντώντας, ο κ. Μητσοτάκης στον κ. Τσίπρα είπε «θα σας ζητήσω να μπείτε στη μηχανή του χρόνου και να προσγειωθειτε στο σήμερα. Στις 7 Ιουλίου έγιναν εκλογές και τις χάσατε. Ψεύτες και λαϊκιστές σας είπε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, χάσατε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις».

Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε πραγματικότητα την αυτοδύναμη Ελλάδα του 21ου αιώνα

«Δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να χάσω ούτε μια μέρα για να βελτιώσω τη ζωή των πολιτών , είπε ο κ. Μητσοτάκης». Πρόσθεσε πως «τώρα είναι η ώρα να κανουμε πραγματικότητα την αυτοδύναμη Ελλάδα του 21ου αιώνα… ο λαός μας εμπιστεύτηκε τις τύχες του στα χέρια μας…» «Το κεντρικό μήνυμα έχει φτάσει στην κοινωνία και οι πολίτες παρακολουθούν τα βήματα μας» είπε ο πρωθυπουργός.

Όταν ελαφρύνουμε τον ΕΝΦΙΑ δεν αναφερόμαστε στην Εκάλη αλλά στη μεσαία τάξη

Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται αμέσως τόνισε ο πρωθυπουργός και απαντώντας στον κ. Τσίπρα είπε ότι η πολιτική του στηρίζει τη μεσαία τάξη στην οποία είχε επιτεθεί ο κ. Τσίπρας. «Όταν ελαφρύνουμε τον ΕΝΦΙΑ δεν αναφερόμαστε στους πλούσιους της Εκάλης αλλά στη μεσαία τάξη που εσείς εξοντώσατε» είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί ως κατεπείγον την επόμενη εβδομάδα.

Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Γίνατε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας (video)

Tο, ήπιο, κλίμα που κυριάρχησε σχολίασε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο Αλ. Τσίπρας και, επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: You can’t teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.

«Για την ακροδεξιά, θα το πάρω μόνο ως κακόγουστο αστείο με τόσα στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού δίπλα σας. Για το λαϊκισμό ωστόσο, αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω (…) και κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό και κλείναμε μια αξιολόγηση, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία.

Πηγή: Έθνος