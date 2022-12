Maxi Jazz: Πέθανε ο τραγουδιστής των Faithless

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή από την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Mazi Jazz του συγκροτήματος Faithless, όπως ανέφερε το συγκρότημά με ανάρτησή τους. Ο Maxi ήταν 65χρονών όταν πέθανε. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

«Είμαστε συντετριμμένοι που λέμε ότι ο Maxi Jazz πέθανε χθες το βράδυ. Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε τη ζωή μας με τόσους πολλούς τρόπους. Έδωσε νόημα και μήνυμα στη μουσική μας» γράφουν οι Faithless, σε ανάρτησή τους για τον θάνατο του Maxi Jazz.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με χρόνο για όλους και μια σοφία που ήταν τόσο βαθιά όσο και προσιτή. Ήταν τιμή και, φυσικά, πραγματική ευχαρίστηση να δουλεύουμε μαζί του» προσθέτουν.

We are heartbroken to say Maxi Jazz died peacefully in his sleep last night. He was a man who changed our lives in so many ways. He gave proper meaning and a message to our music. He was a lovely human being with time for everyone and wisdom that was both profound and accessible. pic.twitter.com/VcFe7OpTh6

