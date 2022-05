Μαθητές Καλών Νερών συζήτησαν με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου

Την ευκαιρία αλλά και παράλληλα μια ξεχωριστή εμπειρία να συνομιλήσουν με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρομπέρτα Μετσόλα είχαν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών και άλλων σχολείων εντός και εκτός Ελλάδας.

Ήταν μία από μια σειρά εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που οργανώθηκε από το πρόγραμμα «My Big Friendly Guide to the European Union» (ο δικός μου μεγάλος φιλικός οδηγός για την Ευρωπαϊκή Ένωση), που είναι αφιερωμένο στο να εμπλέκει ενεργά και να ενδυναμώνει τους μικρούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η λειτουργία του σημαντικού αυτού του ευρωπαϊκού θεσμού ήταν ανάμεσα στα θέματα που κυριάρχησαν στη χθεσινή συζήτηση με τις ερωτήσεις από τους μαθητές να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η δρ. Emmanuelle Schön-Quinlivan, η οποία έχει φέτος την έδρα Σαν Μονέ στην Ενεργή Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα, είναι λέκτορας πάνω στην Ευρωπαϊκή Πολιτική στο University College Cork της Ιρλανδίας. Συνεργάστηκε με την Trish Collier, μια Ιρλανδή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας και μάθησης σχετικά με την ΕΕ, που ονομάζεται My Big Friendly Guide to the European Union. Αυτό το πρόγραμμα 6 εβδομάδων δεν στοχεύει απλά στην υποστήριξη της ιδέας της ΕΕ. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και στην καλλιέργεια διαβουλευτικών δεξιοτήτων σχετικά με την ΕΕ σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών.

Για να εορτάσουν την Ημέρα της Ευρώπης, η δρ. Emmanuelle Schön-Quinlivan και η Γεωργία Μανέτα, εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Καλών Νερών και ενεργό μέλος του Δικτύου Teachers4Europe, καθώς και πρεσβευτής του eTwinning, διοργάνωσαν χτες στις 11 Μαΐου μια εκδήλωση αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών της Ευρώπης και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Roberta Metsola.

Η πρόεδρος συνδέθηκε για 30 λεπτά μαζί με όσα σχολεία είχαν εγγραφεί στην εκδήλωση. Τη συζήτηση «άνοιξε» η Ελένη, μαθήτρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών – Καλών Νερών, η οποία ζήτησε να μάθει με ποιον τρόπο εκλέγεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις αποφάσεις που παίρνει η Ε.Ε., το μέλλον της Ε.Ε σε δέκα χρόνια, καθώς και πιο προσωπικές αναφορικά με τις σπουδές της προέδρου, τον τρόπο που διαχειρίζεται τις υποχρεώσεις της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η κ. Μετσόλα απάντησε με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο στις ερωτήσεις των παιδιών και στο τέλος τόνισε ότι στη ζωή της πορεύτηκε και πορεύεται πάντα με την εξής αρχή: «Αν θέλεις κάτι και δουλεύεις σκληρά γι’ αυτό, κανένας και τίποτα δεν μπορεί να σε κρατήσει πίσω», προτρέποντας τους μαθητές να κάνουν το ίδιο και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Στη συνέχεια, ανακήρυξε την έναρξη του διαδικτυακού κουίζ σχετικά με την Ημέρα της Ευρώπης, το οποίο στόχευε σε παιδιά ηλικίας 11-14 ετών χωρίς προηγούμενη γνώση της σχετικά με την ΕΕ και περιείχε ερωτήσεις σχετικά με πρόσωπα της Ε.Ε, τοποθεσίες και γενικές ερωτήσεις.

Η κ. Γεωργία Μανέτα δήλωσε: «Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κάνουν ερωτήσεις πάνω σε θέματα που τους απασχολούν. Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό έτος Νεότητας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, καθώς τελείωσε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και μαίνεται ακόμα ο πόλεμος στην Ουκρανία, πρέπει να δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να ρωτάνε τα πρόσωπα – κλειδιά της Ε.Ε., ώστε, να ακούγονται οι φωνές τους».