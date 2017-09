My Market: Πολλές επιλογές, καλύτερες τιμές

Νέες μειώσεις καταγράφουν οι έρευνες στην κατανάλωση βασικών αγαθών από τους Έλληνες καταναλωτές. Στα βασικά είδη διατροφής, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής), η μείωση της αξίας πωλήσεων ήταν στο εξάμηνο 2,2%, ενώ στο οκτάμηνο (στοιχεία έως 19 Αυγούστου 2017) είναι 1,3%.

Ανάχωμα σε αυτή την τάση αποτελούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι προσφορές. Τα My Market συνεχίζουν μια πολιτική επιδότησης «ποιοτικών προσφορών» αλλά και την επένδυση σε πάνω από 5000 ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι καταναλωτές δείχνουν να στηρίζουν περισσότερο από ότι παλαιότερα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όταν είναι ποιοτικά και προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 66,3% των ερωτηθέντων θεωρεί τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ίδια με τα επώνυμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περυσινή έρευνα ήταν αρκετά χαμηλότερο, 60%. Πολύ λιγότερες είναι οι αρνητικές γνώμες για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων, 22,6% έναντι 33% πέρυσι, ενώ το 11,1% θεωρεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι καλύτερα από τα επώνυμα.

Στον Όμιλο των My Market, τα προϊόντα έχουν πάντα και ειδική σχέση με την περιοχή που βρίσκεται το κατάστημα και τις ξεχωριστές ανάγκες της τοπικής αγοράς. Όσον αφορά στις προσφορές, τα My Market δίνουν σημασία στην ποιότητα και τις πολύ καλές τιμές. Επενδύουν περισσότερο στην χρηματοδότηση ποιοτικών προσφορών αλλά και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Ήδη στα ράφια των My Market υπάρχουν 15.000 κωδικοί με έμφαση στα ανταγωνιστικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής επιτρέποντας σε μικρότερους παράγωγους, που αν δεν ήταν τα My Market, δεν θα είχαν πρόσβαση στο ράφι και το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν πώς ο σεβασμός στις ανάγκες των καταναλωτών αποδίδει. Επιτρέπει σε όλους να έχουν πολλές επιλογές στα My Market, καλές τιμές και ποιοτικές προσφορές.