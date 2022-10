Μαρίνα Οβσιάνικοβα: Η Ρωσίδα δημοσιογράφος επιβεβαίωσε ότι διέφυγε από την κατ’ οίκον κράτηση

Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα, που έγινε γνωστή για την διαμαρτυρία της σε στούντιο της ρωσικής τηλεόρασης κατά του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ότι διέφυγε από την κατ’ οίκον κράτηση στην οποία είχε τεθεί κατηγορούμενη για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

«Θεωρώ τον εαυτό μου απολύτως αθώο και καθώς το κράτος μας αρνείται να συμμορφωθεί με τους δικούς του νόμους, αρνούμαι να συμμορφωθώ με το μέτρο του περιορισμού που μου επιβλήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 και αποδεσμεύω τον εαυτό μου από αυτό», ανέφερε η ίδια σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι επρόκειτο να εμφανιστεί σε ακροαματική συνεδρίαση δικαστηρίου της Μόσχας στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αλλά οι ανακριτές δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν.

🚨A Russian journalist who protested against the war on the country’s most popular TV channel has been missing overnight.

The whereabouts of Marina Ovsyannikova remain unknown 🧵👇https://t.co/l8MevbYPPJ pic.twitter.com/bU4RoEJ65m

— The Telegraph (@Telegraph) March 15, 2022