Μακελειό στον Καναδά: Άνδρας άνοιξε πυρ σε πολυκατοικία σκοτώντας τέσσερα άτομα – Άγνωστα τα κίνητρα

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη ένας τραυματίστηκε, την Κυριακή, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

O δράστης έχει επίσης πέσει νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της τάξης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Μακσουίν, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο οποίος διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή.

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής η αστυνομία έλαβε μία κλήση για πυροβολισμούς και «μόλις έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια φοβερή σκηνή με πολλούς νεκρούς», εξήγησε ο Μακσουίν.

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Τώρα η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα του δράστη και αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτού και των θυμάτων. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η ταυτότητά του, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του.

Τα θύματα εντοπίστηκαν σε διάφορα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην Βόγκαν, μια πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του Τορόντο.

