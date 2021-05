Μαγνησία: 26 θετικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί στον κορωνοϊό – Επτά αρνητές των τεστ

Συνολικά 21 μαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό μετά το self test που έκαναν χθες και ενημέρωσαν τις διευθύνσεις των σχολείων ενώ υπήρξαν και επτά αρνητές μαθητές του self test, οι οποίοι και δεν προσήλθαν καν για μάθημα, σύμφωνα με στοιχεία της Β’θμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Στο μεταξύ με γραπτές υπεύθυνες δηλώσεις ότι έκαναν το shelf test προσήλθαν σήμερα πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί στο άνοιγμα των σχολείων στη Μαγνησία, μετά από τις διακοπές του Πάσχα αλλά και την τηλεκπαίδευση λόγω των μέτρων για την διασπορά του Sars2 – Covid. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος Β’θμιας Εκπαίδευσης Χαράλαμπος Σταχτέας μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Επιπλέον τόνισε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε λόγω του ότι η πλατφόρμα που δηλώνονται τα self tests δεν λειτουργούσε χθες για μεγάλο διάστημα.

“Πήραμε οδηγία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που αποστείλαμε στα σχολεία χθες αργάτ ο βράδυ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι έγινε το self test και ήταν αρνητικό, το ίδιο και οι γονείς των μαθητών. Αυτό βέβαια μόνο για σήμερα. Μάθαμε ότι μετά τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα λειτούργησε τη νύχτα και το πρωί επίσης πριν το σχολείο, αλλά ήταν δύσκολο να μπουν όλοι το πρωί και να κάνουν εκτύπωση. Έτσι με μια απλή υπεύθυνη δήλωση προσήλθαν και αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό”.

Σήμερα σε Γυμνάσια της Μαγνησίας περιοδεύει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μάκρη συνοδευόμενη από τον κ. Σταχτέα και συζητά με εκπαιδευτικούς και μαθητές για θέματα τους αφορούν αλλά και για τα self tests.