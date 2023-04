Λύθηκε το μυστήριο 33 χρόνια μετά – Τα ελαττωματικά μπουλόνια και ο πιλότος που κρεμόταν έξω από το αεροπλάνο για 30 λεπτά

Αυτό κι αν ήταν απίστευτο. Το 1990, συνέβη ένα περίεργο ατύχημα σε αεροπορική πτήση, ωστόσο, χάρη στην ψυχραιμία και τα άμεσα αντανακλαστικά του πληρώματος, αλλά και τον παράγοντα τύχη δεν υπήρξε κανένα θύμα.

Ο πιλότος Τιμ Λάνκαστερ έζησε ως εκ θαύματος όταν έσπασε το παράθυρο με αποτέλεσμα ο… αέρας να τον ρουφήξει προς τα έξω.

Μέλη του πληρώματος κρατούσαν τα πόδια του πιλότου για περίπου μισή ώρα, με το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Όλοι επέζησαν.

Η αιτία του ατυχήματος ήταν τα λάθος μπουλόνια στο παρμπρίζ του αεροσκάφους στην πτήση της British Airways από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εμπειρογνώμονες, γράφει η βρετανική εφημερίδα «Μirror».

Ο αέρας ρούφηξε τον πιλότο σε υψόμετρο 17 χιλιάδων ποδιών. Το εφιαλτικό περιστατικό διήρκεσε 22 με 30 λεπτά. Αρκετοί θυμήθηκαν το ατύχημα και περιέγραψαν με ακρίβεια τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει η «Mirror», το πρωί της 10ης Ιουνίου του 1990 ένα ακατάλληλα τοποθετημένο παρμπρίζ έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης 5390 της British Airways προκαλώντας αποσυμπίεση και ρουφώντας τον πιλότο, Τιμ Λάνκαστερ έξω από το αεροπλάνο.

Η πτήση αναχώρησε από το Μπέρμιγχαμ στις 7:20 π.μ. με κατεύθυνση τη Μάλαγα.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 81 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων και ο 42χρονος πιλότος Τιμ Λάνκαστερ.

Μετά από μια ομαλή απογείωση, ο Λάνκαστερ ξεκούμπωσε τη ζώνη του και άνοιξε τον αυτόματο πιλότο. Ωστόσο, στις 7:33 π.μ., το παρμπρίζ του πιλότου έσπασε, προκαλώντας ξαφνική αποσυμπίεση στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να ρουφήξει τον Λάνκαστερ από το παράθυρο.

