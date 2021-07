«Love stories» στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει, σε συνεργασία με τον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, κάθε Δευτέρα από τις 5 έως τις 26 Ιουλίου, θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα, με τίτλο «Love Stories», στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα (Πάρκο Ζάχου), στον Βόλο. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τέσσερις ρομαντικές δραματικές ταινίες από διαφορετικές εποχές που «ξετυλίγουν» ιστορίες για μεγάλους έρωτες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών:

-Δευτέρα 12 Ιουλίου, 21.00, Τα καλύτερά μας χρόνια (The way we were), διάρκεια: 118, ΗΠΑ, 1973, σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ, Με τους: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ: Η Κέιτι είναι μια πολιτικοποιημένη και μαχητική γυναίκα, ενώ ο Χάμπελ είναι αδιάφορος για τα πολιτικά δρώμενα. Οι δυο τους θα γνωριστούν σε μια εκδήλωση στη δεκαετία του ’30 και θα ζήσουν μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Η ταινία προτάθηκε για έξι Βραβεία Όσκαρ και κέρδισε δύο (Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής Επένδυσης και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού).

-Δευτέρα 19 Ιουλίου, 21.00, Μεγάλε μου έρωτα (An affair to remember), διάρκεια: 115’, ΗΠΑ, 1957, σκηνοθεσία: Λίο ΜακΚάρεϊ, με τους: Κάρι Γκραντ, Ντέμπορα Κερ: Ο πλέιμποϊ Νικ Φεράντε και η τραγουδίστρια Τέρι Μακ Κέι γνωρίζονται σε ένα πλοίο με προορισμό την Αμερική, και παρόλο που και οι δυο είναι ήδη αρραβωνιασμένοι, ερωτεύονται και υπόσχονται να συναντηθούν ξανά μετά από έξι μήνες στην κορυφή του Empire State Building… Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ.

-Δευτέρα 26 Ιουλίου, 21.00, Το τέλος μιας σχέσης (The End of the Affair), διάρκεια: 102’, ΗΠΑ-Ηνωμένο Βασίλειο, 1999, σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν, με τους: Ρέιφ Φάινς, Τζόυλιαν Μουρ, βασισμένη σε βιβλίο του Γκράχαμ Γκριν: Η παράνομη ερωτική σχέση του συγγραφέα Μόρις Μπέντριξ με τη Σάρα λήγει όταν εκείνη τον εγκαταλείπει χωρίς καμία εξήγηση. Ο συγγραφέας, αναζητώντας τα αίτια που οδήγησαν την παντρεμένη ερωμένη του να διακόψει ξαφνικά τον δεσμό τους, θα ανακαλύψει ένα μεγάλο μυστικό… Η ταινία προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, στο τηλέφωνο 2421029844 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10.00-18.00).