Λίβανος: Βουλευτής μπούκαρε σε τράπεζα και ζητούσε πρόσβαση στις καταθέσεις της για να πληρώσει ένα χειρουργείο

Λιβανέζα βουλευτής εισήλθε σε υποκατάστημα της τράπεζας Byblos στο βόρειο τμήμα της Βηρυτού νωρίς σήμερα το πρωί μαζί με μια ομάδα συνεργατών της ζητώντας να έχει πρόσβαση στις καταθέσεις της προκειμένου να πληρώσει για μια επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί.

Η Σίνθια Ζαραζίρ, η οποία εξελέγη πρώτη φορά τον Μάιο στη Βηρυτό, εισήλθε στην τράπεζα χωρίς όπλο και ζήτησε 8.500 δολάρια μετρητά, δήλωσε μέλος της Ένωσης Καταθετών.

Το υποκατάστημα αμέσως έκλεισε, σύμφωνα με την απευθείας μετάδοση του τηλεοπτικού δικτύου al Jadeed.

#Lebanon : MP Cynthia Zarazir has entered branch of bank in #Beirut unarmed & with group of associates to demand access to her frozen account from Byblos Bank to pay for surgery #سينتيا_زرازير #بيروت pic.twitter.com/eiuX07D5XX

