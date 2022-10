Στο Lab Art οι BAiLDSA στις 15 Οκτωβρίου- Ξεκίνημα με balkan rock live party στο Τσαλαπάτα

Τα τελευταία 14 χρόνια οι BAiLDSA περιοδεύουν σε Ευρώπη και Βαλκάνια σε μεγάλους χώρους, φεστιβάλ αλλά και μικρά clubs, κερδίζοντας νέους οπαδούς σε κάθε συναυλία. Με την παρατεταμένη τους τριβή στο στούντιο και σε μεγάλη φόρμα μετά από συνεργασίες με Mpelafon και νέες κυκλοφορίες, είναι έτοιμοι και διψασμένοι για νέες εμπειρίες. Ξεκίνημα που αλλού, στο Βόλο και τη σκηνή του Τσαλαπάτα!

Σάββατο 15 Οκτωβρίου έρχονται να στήσουν ένα πανηγύρι αλλιώτικο, με dub & rock και χορευτικές λούπες. Μη χάσετε το πιο ζεστό συναυλιακό ξεκίνημα για το φθινόπωρο στο χώρο του Lab Art.

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Προπώληση: 10 ευρώ , Ταμείο: 12 ευρώ

Σημεία Προπώλησης:

τοπικά στο Βόλο από τα εξής καταστήματα:

-Κεχαΐδης ΑΕ Μουσική Ήχος Φωτισμός, Κουταρέλια 29

– Illusion St.Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη

– Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva:

στα καταστήματα Public, Wind, Media Markt,

στα βενζινάδικα Shell, BP, EKO,

στα καταστήματα Metro και My Market πανελλαδικά.

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666

Ώρες λειτουργίας τηλεφώνου 17:00 – 22:00

Δισκογραφικά, οι BAiLDSA έχουν κυκλοφορήσει 3 albums και 7 singles ως τώρα:

Με το πρώτο album “United States of Balkans” (2011) συστήθηκαν στον κόσμο ως ένα ανεβαστικό μείγμα ska punk και reggae, μπλεγμένο με βαλκανικές και gypsy μελωδίες. Το “U.S.B.” δέχτηκε εξαιρετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό, και παράλληλα με τις εκτενείς περιοδείες σε Ελλάδα και Βαλκάνια, έχτισε ένα σταθερό πυρήνα οπαδών για το συγκρότημα. Το δεύτερο album “zVaRna” (2014) ανέβασε τους BAiLDSA σε ένα υψηλότερο επίπεδο στη σύνθεση, αλλά και στην ηχητική ταυτότητα. Εμφανίστηκε μια πολύ

ωριμότερη πλευρά του συγκροτήματος, συνοδευόμενη από συμπαγή alternative punk ήχο. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε αναλογικά, καταφέρνοντας να αποτυπώσει την ωμή ενέργεια των ζωντανών εμφανίσεων, δημιουργώντας ένα ηχητικό τείχος.

Το 2016 και 2017 κυκλοφορούν τα singles “Balkan Express (Ride the train)” και “Ne Znam” σαν πρώτη γεύση του επερχόμενου album, στα οποία διαγράφεται η μουσική εξέλιξη του συγκροτήματος. Στον τρίτο δίσκο “WarZone” (2018) το συγκρότημα κάνει ένα άλμα διευρύνοντας το ηχητικό του σύμπαν με στοιχεία post punk και stoner, δημιουργώντας ένα νέο μοντέρνο αποτύπωμα.

Ακροβατώντας ανάμεσα στις ρίζες του αλλά και την ατέρμονη εσωτερική

εξερεύνηση είναι ένα concept άλμπουμ εμπνευσμένο από τη σκοτεινή περίοδο της προσφυγικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης μεταξύ των ετών 2014-2018. Ένας αντιπολεμικός ύμνος που διαδίδει το μήνυμα αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο.

Τον Σεπτέμβρη του 2020 το συγκρότημα επιστρέφει με ενα νέο e-single γεμάτο από βαριά beats και κιθάρες, μπολιασμένο με τα χάλκινα των Βαλκανίων, το “Lion’s Den” που έχει ολοκληρωθεί με τις ευλογίες του δημιουργού του Kiril Dzaijkovski.

Εν μέσω καραντίνας λόγω της πανδημίας, κυκλοφορεί ένα e-single με

τίτλο “I want my bars back”, ένα χορευτικό κομμάτι με σαφή ηλεκτρονικά στοιχεία που αποτελεί μια κραυγή μοναξιάς εν μέσω της απομόνωσης. Μια οδή στις τελευταίες μέρες του 2020. Λίγους μήνες αργότερα, οι BAiLDSA παρουσιάζουν μια διασκευή του “Omen” των The Prodigy, ηχογραφημένη και βιντεοσκοπημένη κατά μόνας, με τα μέλη να είναι ο καθένας στο σπίτι του.

Οι BAiLDSA συνέχισαν την δημιουργική εργασία κατα τη διάρκεια όλης αυτής της ‘νεκρής’ περιόδου και τα αποτελέσματα αυτής εμφανίζονται σταδιακά στο

project “F&F” (Friends and Family) σε συνεργασίες με αγαπημένους καλεσμένους.

Τον Σεπτέμβρη του 2021 κυκλοφορεί από την GBD Records London το πρώτο single “Cyber Nine” σε συνεργασία με τον SAÙL (Balothizer, Electric Litany, The

Turbans). Ένα upbeat και εξωστρεφές κομμάτι, μίξη βαλκανικών και ανατολίτικων επιρροών με prog-rock και synth wave.

Τον Δεκέμβρη του 2021 οι BAiLDSA και ο Mpelafon ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας ένα νέο single. Το “ΠΟΣΟ” (“POSO”) είναι ένα

φρέσκο μείγμα από τον εκρηκτικό ήχο του συγκροτήματος από dubstep beats, βαριά κιθαριστικά riffs και βαλκανικές μελωδίες σε συνδυασμό με τα εκπληκτικά rap skills του Mpelafon σε ένα drill στυλ. Ένα balkan-rock drill-step! Η ιστορία αυτής της συνεργασίας βάζει δύο ξαδέρφια στο ίδιο στούντιο, τον Θάνο των BAiLDSA και τον Mpelafon, για πρώτη φορά στην καριέρα τους.