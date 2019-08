«Λευκή Νύχτα» με εκδηλώσεις σε 13 σημεία στην αγορά του Βόλου

Οργανωμένο και με πληθώρα εκδηλώσεων σε 13 σημεία του Βόλου είναι το πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου για τη «Λευκή Νύχτα» που θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στην πόλη, την Παρασκευή 30 Αυγούστου.

Δεδομένου ότι η περσινή εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία και είχε μεγάλη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό, φέτος ο Εμπορικός Σύλλογος ευελπιστεί σε μαζικότερη ανταπόκριση προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας.

Η συμμετοχή των εμπόρων θεωρείται καθολική καθώς η «Λευκή Νύχτα» θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

«Πέρυσι, που άνοιξε το 70 % των καταστημάτων, όσοι δεν συμμετείχαν το μετάνιωσαν. Φέτος αναμένουμε το καθολικό άνοιγμα των καταστημάτων στην αγορά του Βόλου» δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου.

Μάλιστα τα καταστήματα εστίασης στην Κουμουνδούρου έχουν οργανώσει, στο πλαίσιο της Λευκής Νύχτας και θεαματικό event.

Ο κ. Οντόπουλος κάλεσε τους συναδέλφους εμπόρους να διαθέτουν εκείνη την ημέρα το στοκ εμπόρευμά τους σε πολύ υψηλό ποσοστό έκπτωσης.

Προκειμένου να προωθήσει περισσότερο τη «Λευκή Νύχτα», ο Εμπορικός Σύλλογος θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα τη διανομή προγράμματος στο καταναλωτικό κοινό με τις εκδηλώσεις για να ενημερωθούν οι πολίτες.

Στόχος του συλλόγου είναι, εκτός από τους Βολιώτες, η «Λευκή Νύχτα» της πόλης να κερδίσει καταναλωτές και από γειτονικούς νομούς. Όπως σημείωσε ο κ. Οντόπουλος, οι έμποροι φέτος είναι πιο οργανωμένοι.

Οι εκδηλώσεις:

1. Πλατεία Πανεπιστημίου: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος (γευστική δοκιμή), 20.45-21.45 Dance Art Studio (χορευτικό event), 21.45-00.00 Appartia (μουσική συναυλία), 22.00 Σχολή Le Gourmet (γευστική δοκιμή).

2. Δημητριάδος με Λώρη: Μετά τις 21.00 μουσική συναυλία με τους Εκείνες & Αυτός.

3. Ερμού με Τοπάλη: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με τους Παλσάρ.

4. Σπυρίδη με Σωκράτους: Μετά τις 20.30 Piano Stories.

5. Δημητριάδος με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 21.00 μουσική συναυλία με τον Απόστολο Γκίκα (AG).

6. 28ης Οκτωβρίου με Δον Δολεζίου: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με τους Volo Der No.

7. Ερμού με Ροζού: Μετά τις 20.30 μουσική συναυλία με την Rafaela Pifnataro.

8. Aντωνοπούλου με Σωκράτους: Μετά τις 20.00 Live Cooking με τη Σπυριδούλα από τη σχολή Le Gourmet.

9. Kονταράτου με Ογλ: Μετά τις 20.30 Help the Planet Face Painting και Φωτογραφία από το ΙΕΚ Γιάτσος.

10. Ερμού με Αγ. Νικολάου: Μετά τις 20.00 Φεστιβάλ Γεύσεων από το ΙΕΚ Δήμητρα, Studio Oμορφιάς και Face Painting.

11. Κ. Καρτάλη μεταξύ Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου: Μετά τις 20.00 ο dj Dimitris Iatropoulos στα decks.

12. Γκλαβάνη μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος: Μετά τις 20.00 μουσική συναυλία «Η Μπάντα που παίζει τα πάντα».

13. Κουμουνδούρου με Κονταράτου: Μετά τις 21.00 Cocktail Festival (Groove, Grappa, Entra & Novel).