Λαρισαίος φοιτητής δημιούργησε πολυεργαλείο που εντοπίζει τις… ψευδείς ειδήσεις

Σκοπός του είναι να μπει τέλος στις ψευδείς και παραπλανητικές «ειδήσεις» που κυκλοφορούν καθημερινά στο διαδίκτυο. Τα… hoax όπως είναι γνωστά τα ειδησάρια που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά «φιλοξενούνται» ακόμα και από μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, αποτελούν ένα πρόβλημα της εποχής. Είναι άλλωστε αμέτρητες οι φορές που έχουν παραπληροφορηθεί όχι μόνο καθημερινοί αναγνώστες αλλά και χιλιάδες επαγγελματίες της είδησης, δημοσιογράφοι. Μεγάλοι κολοσσοί, όπως είναι η Google και το Facebook ρίχνουν… δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά προκειμένου να περιορίσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Τελικά, η λύση έρχεται από έναν φοιτητή της Θεσσαλονίκης ηλικίας μόλις 20 ετών. Ο λόγος για τον Βαλεντίνο Τζέκα, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια καινοτομία ενάντια στις ψευδείς ειδήσεις. Ο αλγόριθμός του, ο ίδιος το χαρακτηρίζει πολυεργαλείο, FightHoax έχει τη δυνατότητα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να «σκανάρει» κάθε είδους πληροφορία που είναι γραμμένη στο διαδίκτυο και να αποκρίνεται κατά πόσο η είδηση είναι πραγματική ή ψεύτικη, προστατεύοντας έτσι κοινό, αναγνώστες, δημοσιογράφους, εταιρίες, χρήστες των social media. Επηρεάστηκε, όπως δηλώνει στο www.ka-business.gr από τις αμερικανικές εκλογές κατά τη διάρκεια των οποίων το… ψέμα πήγανε σύννεφο.

Ο Βαλεντίνος είναι μόλις 20 ετών, γεννημένος στη Λάρισα. Σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μελετώντας Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Ξεκίνησε να γράφει κώδικα στα 12, έμαθε βασικές γνώσεις hacking στα 15 και στα 18 δημιούργησε την πρώτη του startup (το Near) , η οποία πήρε αρκετή προσοχή από τη παγκόσμια σκηνή (Forbes, SXSW κλπ.) και τελικά εξαγοράστηκε από Αμερικανούς. Μετά την επιτυχημένη εξαγορά της startup του, περιοδεύει στην Ελλάδα, από την Αθήνα μέχρι τα απομακρυσμένα νησιά και σε διάφορα πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Ελλάδας, προσπαθώντας να εμπνεύσει νέους φοιτητές σαν κι αυτόν, να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, να επιτύχουν τους στόχους τους, να εφαρμόσουν τις δημιουργικές τους ιδέες! «Παρέχω βοήθεια και κίνητρα, ώστε να μπορούν να σκέφτονται μεγάλα ώστε να μπορούν να πετύχουν τα όνειρά τους, όχι απλώς να παίρνουν μια δουλειά υψηλής πληρωμής» αναφέρει ο κ. Τζέκας χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μίλησε για το FightHoax, με το οποίο προσπαθεί να λύσει το ζήτημα της εξάπλωσης της μαζικής παραπληροφόρησης στο www.ka-business.gr.

Τι είναι το fighthoax.com;

Το FightHoax είναι ένα πολυεργαλείο που αναλύει άρθρα ειδήσεων και παρουσιάζει κατά πόσο έμπιστο είναι αυτό που διαβάζει ο αναγνώστης. Η λύση του Fighthoax έχει ως στόχο να βοηθήσει τους δημοσιογράφους και τους καθημερινούς ανθρώπους να αναλύουν και να λαμβάνουν σχετικές χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με ένα οποιοδήποτε θέμα ειδήσεων, μέσα σε δευτερόλεπτα. Επίσης, να βοηθήσει τους fact checkers να βελτιώσουν τη δουλειά τους για την σωστή καταπολέμηση της μαζικής παραπληροφόρησης. Έτσι, με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης, μπορεί να εκτελέσει μαζικές σαρώσεις σε ολόκληρο τον ιστό, ώστε να εντοπίσει τους παραγωγούς ψευδών ειδήσεων, να προτείνει καλύτερα αποτελέσματα αναζητήσεων και με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων, μπορεί να προειδοποιήσει τους χρήστες αν το κείμενο που διαβάζουν και είναι έτοιμοι να κοινοποιήσουν είναι ψευδές ή όχι.

Πως δουλεύει και ποια η χρησιμότητα του;

Αρχικά, αναλύεται η ιστορία και η φήμη της ιστοσελίδας που φιλοξενεί το άρθρο ειδήσεων. Είναι η σελίδα γνωστή για την συγγραφή πολλών ψευδών ειδήσεων όπως το abcnews.com.co, είναι γνωστή για τη δημοσίευση διαδοχικών αξιόπιστων άρθρων όπως ο Assosiated Press ή κάτι περισσότερο στη μέση, όπως το Fox News ή το Daily Mail; Στη συνέχεια, ο Fighthoax αναλύει τον συντάκτη του άρθρου και την ιστορία του. Είναι κάποιος γνωστός με ένα έμπιστο παρελθόν σε αξιόλογα ειδησεογραφικά πρακτορεία, είναι κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου ή κάποιος που δεν έχει ενεργό παρελθόν στη βιομηχανία ειδήσεων; Τελευταίο και πιο σημαντικό, αναλύεται το άρθρο. Από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τα αναφερόμενα γεγονότα, συγκρίνει κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια του άρθρου με πιο αξιόπιστα άρθρα σχετικά με το ίδιο θέμα. Το Fighthoax διαβάζει και καταλαβαίνει το άρθρο σαν άνθρωπος. Scan-άρει ολόκληρο τον ιστό, όπως μια βάση δεδομένων, σε δευτερόλεπτα. Υπάρχουν αρκετές σημαντικές διαφορές με άλλα άρθρα που καλύπτουν το ίδιο γεγονός; Έχει το άρθρο αρκετές πληροφορίες για να συγκρίνουμε; Είναι καλή η γραπτή γλώσσα; Αυτοί είναι οι 3 κύριοι πυλώνες του Fighthoax.

Οι ψεύτικες ειδήσεις είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μεγάλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς και τα γνωστά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Γιατί το δικό σας project θεωρείτε πως θα έχει αποτέλεσμα και μπορεί να λύσει το πρόβλημα;

Το Facebook και η Google έχουν ήδη κάνει τα βήματα τους που είναι άκρως σωστά και ασφαλή. Το Facebook δίνει κάποιες παραπάνω συμβουλές ώστε να «μορφωθούν» οι χρήστες για το πως να ανιχνεύουν πιθανών ψευδές ειδήσεις, παράλληλα με ένα παραπάνω report κουμπί. Το ίδιο έκανε και η Google. Όταν όμως τα ειδήσεις παράγονται μαζικά και χιλιάδες κάθε μέρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια της τεχνολογίας ώστε να μπορέσουμε να τις εντοπίζουμε από το πρώτο ακόμα δευτερόλεπτο δημοσιοποίησης τους.

Πότε και πως σας γεννήθηκε η ιδέα για το fighthoax.com;

Οι Αμερικανικές εκλογές ταρακούνησαν κυριολεκτικά τον κόσμο. Ξαφνικά άρχιζαν από το πουθενά να ξεπροβάλουν φήμες και ψεύτικες ειδήσεις που ήταν κατά τόσο του Τραμπ όσο και της Χίλαρι. Το περιοδικό Wired σε έρευνα του ανακάλυψε πως ένας φοιτητής έβγαζε χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα δημοσιοποιώντας ψεύτικες ειδήσεις. Αργότερα, παράτησε τις σπουδές τους για να ασχοληθεί full-time με τη συγγραφή παραπλανητικών ειδήσεων. Έτσι, το 2016-17 χτυπήσαμε τρελά ρεκόρ ψευδών ειδήσεων. Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν οτιδήποτε που διαβάζουν στο ίντερνετ. Οπότε μια μέρα έκατσα και σκέφτηκα: «Μπορώ να δημιουργήσω κάτι που θα αναλύει news articles και θα προειδοποιεί τον αναγνώστη για οτιδήποτε ύποπτο όπως τη χρήσης της προπαγανδιστικής γλώσσας»; «Μπορώ να φτιάξω κάτι που μέσα σε δευτερόλεπτα θα κάνει ότι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι fact checkers και να βγάζω ένα αποτέλεσμα το αν το άρθρο που διαβάζεις είναι αλήθεια ή μια απάτη»;

Μιλήστε μας για τον αλγόριθμο που δημιουργήσατε; Γιατί τον καθιστά παγκόσμια καινοτομία;

Πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει από startups, όπως το Factmata που βρίσκεται υπό κατασκευή και αυτό που κάνει είναι να αναλύει μόνο τα αριθμητικά-στατιστικά facts που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Μετά, έχουν υπάρξει προσπάθειες όπως το B.S Detector που ουσιαστικά κρίνει ολόκληρη την ιστοσελίδα που έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο, βάση του ιστορικού της. Το FightHoax είναι ο μόνος αλγόριθμος που αναλύει το κάθε άρθρο σε επίπεδο γλώσσας. Δηλαδή, καταλαβαίνει και κατανοεί τι διαβάζει όπως κάνουν και οι άνθρωποι.

Ποσό εύκολο είναι για έναν νέο να δημιουργήσει μια start up εταιρία στην Ελλάδα; ποιες δυσκολίες έχετε αντιμετωπίσει;

Οι πιο πολλοί δεν ξεκινάνε επειδή πνίγονται από την άσχημη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Όπως είπε και ο Ωνάσης: «Πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα πως ο καιρός θα φτιάξει. Πρέπει να πορευόμαστε μέσα σε άστατο καιρό». Πρέπει να ζούμε με τη λογική αυτή πλέον και να αφήσουμε την οποιαδήποτε δικαιολογία στην άκρη. Πιστεύω, άμα έχεις μια όντως καλή ιδέα που μπορεί να επιζήσει στην αγορά, μπορείς να την τρέξεις. Μπορείς ακόμα και solo και μετά να βρεις συνεργάτες. Η λέξη κλειδί είναι το ξεκίνημα. Είναι τα πάντα. Οι δυσκολίες πάντα θα είναι η γραφειοκρατία και η έλλειψη… τρέλας αλλά δεν πρέπει να μας κρατήσουν πίσω!

Το «near» ήταν η πρώτη σας εφαρμογή που την πουλήσατε σε εταιρία του εξωτερικού. Άρα δημιουργήσατε μια καινοτομία που προσέλκυσε ενδιαφέρον. Μιλήστε μας λίγο για το πρώτο εγχείρημα σας.

Δεν θα έλεγα πως το Near ήταν κάτι το καινοτόμο, απλά ήρθε τη σωστή στιγμή και έλυσε ένα πρόβλημα που είχε η κοινωνία. Αυτό επαληθεύτηκε και αργότερα όταν έφτιαξε το Facebook το Nearby Friends, κάτι παρόμοιο του Near αλλά με πολύ λίγα features. Το ‘Near – Check Who’s Nearby’ είχε έναν απλό σκοπό: να φέρει τους ανθρώπους εύκολα και γρήγορα κοντά μεταξύ τους ώστε να μην χάνουν την ώρα τους ψάχνοντας check’ins στο facebook και κάνοντας «εκατοντάδες» τηλέφωνα για να δουν ποιος είναι που! Με το Near μπορούσες να δεις στον χάρτη ποιος βρίσκεται κοντά σου σε μια συγκεκριμένη απόσταση!Η πρόταση εξαγοράς είχε έρθει από μια Τούρκικη startup με θέμα παρόμοιο του Near. Είχε γίνει το πραξικόπημα εκείνη την εποχή οπότε όλες οι συμφωνίες χάλασαν. Μια βδομάδα αργότερα, ένας μεγάλος δημοσιογράφος από την Αμερική, ο Elie Nakouzi και η ομάδα του ενδιαφέρθηκαν για το Near και έκλεισε η συμφωνία αυτή.

