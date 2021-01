Lady Gaga – Jennifer Lopez: Θα τραγουδήσουν και θα χορέψουν στην ορκωμοσία Τζο Μπάιντεν

Η Lady Gaga και η Jennifer Lopez (Τζένιφερ Λόπεζ) θα βρεθούν επί σκηνής, μαζί και με άλλους, κατά την τελετή της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η οποία θα είναι μια βιτρίνα της διαφορετικότητας στην Αμερική, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Οι δύο καλλιτέχνιδες θα τραγουδήσουν κατά την τελετή της ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου και στην οποία θα συμμετάσχουν ακόμη ένας μαύρος πυροσβέστης από την Τζόρτζια, μία πρώην Νέα Δαφνοστεφής Ποιήτρια, ένας καθολικός ιερέας και ένας πάστορας από τη γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν, το Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ.

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και η Jennifer Lopez (Τζένιφερ Λόπεζ) θα δώσει μια μουσική παράσταση. «Αντιπροσωπεύουν μία σαφή εικόνα της μεγάλης διαφορετικότητας που υπάρχει στο σπουδαίο έθνος μας», ανέφερε σήμερα η ομάδα του σε δήλωση που εξέδωσε και στην οποία προσθέτει πως αντανακλούν «το σταθερό όραμα» του Τζο Μπάιντεν και της εκλεγμένης Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις «για ένα νέο κεφάλαιο στην αμερικανική ιστορία μας, στο οποίο είμαστε μια Αμερική που θα ξεπεράσει ενωμένη τις βαθιές διαιρέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός μας, ενώνοντας τη χώρα και αποκαθιστώντας την ψυχή του έθνους μας».

I hope we focus to impeach Trump so Congress has the constitutional authority to possibly disqualify him from future election—the #25thAmendment doesn’t disqualify him. He incited domestic terror—how much more violence needs to happen? This is terrorism.

— Lady Gaga (@ladygaga) January 8, 2021