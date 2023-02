Λαχτάρησε ο Τζο Μπάιντεν: Στραβοπάτησε καθώς ανέβαινε τις σκάλες προς το Air Force One

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε το ταξίδι του την Τετάρτη, σκοντάφτοντας και πάλι στις σκάλες του Air Force One, καθώς επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από τριήμερη επίσκεψη στην Ευρώπη, η οποία περιελάμβανε στάσεις στην Ουκρανία και την Πολωνία.

Ο Μπάιντεν, 80 ετών, εξέπληξε τον κόσμο τη Δευτέρα, καθώς εμφανίστηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, μετά από μια μυστική πτήση από τη βάση Andrews, μέσω Γερμανίας, στην Πολωνία και στη συνέχεια ένα άυπνο, 10ωρο ταξίδι στα σύνορα με την Ουκρανία με τρένο.

Biden falls while walking up the stairs to Air Force One once again.

This comes just hours after Twitter users noticed he was walking strange during Poland visit.pic.twitter.com/S4a85rB89x

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 22, 2023