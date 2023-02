Ιαπωνία: Μυστήριο με μεγάλη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – «Δεν είναι νάρκη» λένε οι αρχές

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν οι κάτοικοι παραλιακής πόλης στην Ιαπωνία βλέποντας μία μεγάλη σιδερένια μπάλα να έχει ξεβραστεί στις ακτές. Οι ιαπωνικές αρχές έχουν πλήρη μεσάνυχτα για την προέλευσή της, το μόνο όμως που γνωρίζουν – ίσως και το πιο σημαντικό- είναι ότι δεν πρόκειται να εκραγεί.

Πρόκειται για μία σφαίρα, με διάμετρο ενάμιση μέτρο, ο εντοπισμός της οποίας ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας: είναι κατασκοπευτικό μπαλόνι, UFO ή μήπως μια μπάλα από τη δημοφιλή σειρά manga «Dragon Ball»;

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κοίλο.

Το αντικείμενο ξεβράστηκε στην παραλία Enshu της πόλης Hamamatsu στις ακτές του Ειρηνικού της χώρας, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι δεν πρόκειται για «αδέσποτη νάρκη» και σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σφαίρα αποτελεί κάποιο κατασκοπευτικό εργαλείο από την Βόρειο Κορέα ή την Κίνα.

JUST IN – A mysterious object resembling an ‘iron ball’ sized about 1.5 meters in diameter reportedly found on a beach in Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture, Japan pic.twitter.com/DEIMT7r7ZW

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 21, 2023