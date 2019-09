Κωστής Μαραβέγιας: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το «The Voice»

View this post on Instagram

Μετά από τρία χρόνια της αρχικής πρότασης από την Άλκηστη Μαραγκουδάκη και με την τότε καθοριστική προτροπή του φίλου μου και αδελφού Πάνου, της εταιρείας μου Minos-ΕΜΙ και των αγαπημένων μου συναδέλφων που με ενθάρρυναν για την πρώτη μου συμμετοχή στο Voice, ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους συμμετέχοντες που με διάλεξαν σαν κόουτς, κάθε μα κάθε φορά ένιωθα τεράστια τιμή αλλά και ευθύνη να τους βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, έμαθα πολλά από εκείνους, απέκτησα καλούς φίλους και θα θυμάμαι τις πρόβες μας, τα τσιμπούσια μας και τις λίγες αλλά πραγματικές κοινές συναυλίες μας μπροστά σε κοινό. Επίσης την Έλενα, τον Γιώργο, τον Πάνο και τον Σάκη για την καλύτερη παρέα που είχα ποτέ μπροστά σε κάμερες, κάτι καθόλου απλό και αυτονόητο, δεδομένης της ιδιαίτερης συνθήκης του τηλεοπτικού πλατό. Τον πάντα χαμογελαστό και φανταστικό vocal coach Νίκο Ρουσάκη. Τον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, την παραγωγή της εκπομπής, τον μαέστρο Τόνυ και τους απίθανους μουσικούς του. Τον Γιάννη, τον Γιώργο και την Λεμονιά που με πήραν αγκαλιά ανάμεσα στα κομφετί της νίκης τους και με σήκωσαν ψηλά. Όλους τους τηλεθεατές, εσάς που με στηρίξατε και μου δώσατε τόσες συγκινήσεις. Τα καλύτερα έρχονται. Ένα όνειρο ζωής έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης κι έχω λαχτάρα και προσμονή που θα αφοσιωθώ σε αυτό. Θα σας το ανακοινώσω σε κάποιους μήνες και θα μοιραστώ μαζί σας κάθε μου βήμα. #thevoicegr #teamkostis #endofseason