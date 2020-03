Κορωνοϊός: Η Ριάνα δωρίζει 5 εκατ. δολάρια για την μάχη με την πανδημία

Σε με πέρα από γενναιόδωρη κίνηση προχώρηση η Ριάνα αφού δώρισε μέσω του φιλανθρωπικού οργανισμού της 5 εκατομμύρια δολάρια για την μάχη του πλανήτη κόντρα στον κορωνοϊό.

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια μέσω του οργανισμού «Clara Lionel Foundation» πήρε την απόφαση να δώσει ένα τεράστιο ποσό που θα μοιραστεί για διάφορους σκοπούς στις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα τα χρήματα θα πάνε σε τράπεζες φαγητού που διοργανώνουν συσσίτια για ευπαθείς ομάδες και ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τον ιό.

Παράλληλα, θα προμηθεύσει με τεστ για τον κορωνοϊό χώρες όπως η Αϊτή και το Μαλάουϊ, όπως επίσης και τον εξοπλισμό αυτών και άλλων των χωρών. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αγορά υγειονομικού υλικού για νοσηλευτικό προσωπικό και διαγνωστικά εργαστήρια που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον ιό που στερεί τη ζωή σε χιλιάδες ανά τον κόσμο.

Μέρος του μεγάλου ποσού θα πάει και σε ιατρικές εταιρείες και εργαστήρια ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την εύρεση ενός εμβολίου κόντρα στον κορωνοϊού.

«Ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο σημαντικό να προσέχουμε ο ένας τον άλλον και να παρέχουμε βοήθεια σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Εκεί που δέχονται τα ευκολότερα χτυπήματα από την πανδημία, ανάφερε η Τζάστιν Λούκας, Γενική Διευθύντρια του Clara Lionel Foundation.

We’ve responded to COVID-19 by distributing $5 million to @PIH @DirectRelief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados to prepare communities w/ critical protective gear, medical supplies, equipment and access to food across multiple regions. #CLF #HealthcareHeroes 📷: @PIH pic.twitter.com/DVfSqw6gQK

— Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) March 21, 2020