Καταγγελία γι απάτες σε βάρος καταλυμάτων στη Μαγνησία

Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης, κατήγγειλε αναγνώστρια στο E-Thessalia.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία εδώ και μέρες τηλεφωνούν σε καταλύματα, ενδιαφερόμενοι για διαμονή πολλών ημερών, η οποία, κατά τα λεγόμενά τους, θα πληρωθεί εξαρχής, καθώς είναι δώρο από εταιρεία ή είναι για την σύζυγό και το παιδί κτλ.

Στην περίπτωση της καταγγελίας που έχει στη διάθεσή του το E-Thessalia.gr τηλεφώνησε άνδρας για κράτηση και ζήτησε τραπεζικό λογαριασμό (ΕΘΝΙΚΗ ή ΑLPHA BANK)για να κάνει την κατάθεση και μέσα σε δευτερόλεπτα ήρθε στο κινητό της καταγγέλλλουσας το κάτωθι sms:

TPAΠEZA ALPHA BANK ΣAΣ ENHMEPΩNOYME ΓIA NA ΠIΣTΩΘEI TO XPHMATIKO ΠOΣO TΩN 530,00 EYPΩ EIΣAΓETAI TO USERNAME AND PASSWORD ΣTO [email protected]