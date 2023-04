Κάρεν ΜακΝτούγκαλ: Ο Τραμπ προσπάθησε να εξαγοράσει τη σιωπή και της πρώην Playmate

Μπορεί η πρώην πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, να οδήγησε στο εδώλιο των τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη με την κατηγορία του χρηματισμού της, ωστόσο, χθες ο εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο του Μανχάταν αναφέρθηκε και σε μία ακόμη γυναίκα: την «Woman 1».

Πρόκειται για την 54χρονη σήμερα Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, η οποία φέρεται να δωροδοκήθηκε από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο για να κρατήσει το στόμα της κλειστό.

Η ΜακΝτούγκαλ είναι πρώην μοντέλο του περιοδικού «Playboy».

Όπως και η Στόρμι Ντάνιελς ισχυρίστηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον Τραμπ που διήρκεσε δέκα μήνες. Από την πλευρά του, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται κατηγορηματικά κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξή της στο CNN, η ΜακΝτούγκαλ δήλωσε το 2018 ότι είχε ερωτευτεί τον Τραμπ και ότι η σχέση τους ξεκίνησε λίγο αφού η σύζυγός του Μελάνια γέννησε τον γιο τους Μπάρον.

Μάλιστα τότε ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την Μελάνια, για την υποτιθέμενη σχέση της, λέγοντας:

«Λυπάμαι. Δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν κοιτάζω πίσω, εκεί που ήμουν τότε, ξέρω ότι είναι λάθος».

Η μελαχρινή κοπέλα γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα. Έζησε την παιδική της ηλικία στο Μίσιγκαν και, όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα «ΝewΥorkPost», ξεκίνησε για πρώτη φορά το μόντελινγκ σε διαγωνισμούς με μαγιό σε ηλικία 20 ετών.

Εντάχθηκε στο «Playboy» όπου κέρδισε τον διαγωνισμό «Playmate of the Year» το 1998 και ψηφίστηκε ως «Playmate of the 90s», δεύτερη μετά την διάσημη ναυαγοσώστρια του «Baywatch», Πάμελα Άντερσον.

karen000

Αργότερα εργάστηκε ως μοντέλο γυμναστικής, και έγινε η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Men’s Fitness» το 1999. Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και σε δευτερεύοντες ρόλους σε διάφορες ταινίες.

Το 2006, το περιοδικό «New Yorker» έγραψε σε άρθρο του ότι η μελαχρινή κοπέλα ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη έπαυλη του Playboy- «Playboy Mansion»- όπου γύρισε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής εκπομπής «The Apprentice».

Την εποχή εκείνη, ο Τραμπ φορούσε βέρα στο… δεξί, ωστόσο, μόλις την είδε, έσπευσε να την προσεγγίσει.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ τότε ήταν παντρεμένος, ωστόσο με προσέγγισε αμέσως, άρχισε να της μιλάει και να λέει «πόσο όμορφη είμαι και διάφορα άλλα»», φέρεται να είχε πει το μοντέλο σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό.

Η Κάρεν ΜακΝτούγκαλ ισχυρίστηκε επίσης ότι είχαν σχέση 10 μηνών και πως συναντούσε ο ένας τον άλλον τουλάχιστον πέντε φορές τον μήνα, ενώ περιέγραψε τη σχέση τους ως στοργική.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, τον Αύγουστο του 2016, το τότε 47χρονο μοντέλο πούλησε έναντι 150.000 δολαρίων στην «American Media Inc», την εταιρεία που εκδίδει, μεταξύ άλλων, το περιοδικό «The National Enquirer», τα δικαιώματα της πικάντικης ιστορίας που αφορούσε τη σχέση με της με τον Τραμπ.

Όμως, στα μέσα Μαρτίου του 2018, η ΜακΝτούγκαλ προσέφυγε στα δικαστήρια προκειμένου να απαλλαγεί από τη συμφωνία, ισχυριζόμενη ότι την «έκλεισε» έπειτα από ασφυκτικές πιέσεις και απειλές που δέχθηκε για να μην προβεί σε αποκαλύψεις.

Το 2021, η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή των ΗΠΑ, η οποία είναι αρμόδια για την επιβολή της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, διαπίστωσε ότι ο εκδότης του περιοδικού «National Enquirer» παραβίασε τους εκλογικούς νόμους πληρώνοντας για τα δικαιώματα της ιστορίας της ΜακΝτούγκαλ και δεν τη δημοσίευσε ποτέ.

Σήμερα, η Κάρεν ΜακΝτούγκαλ στην προσωπική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, περιγράφει τον εαυτό της μοντέλο και αρθρογράφο.

Επιπλέον, δηλώνει υπέρμαχος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να έχουν τα εμφυτεύματα στήθους.

Η ίδια δήλωσε πως αφαίρεσε τα δικά της το 2017.

Πηγή:protothema