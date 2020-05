Καρδιά vs μυαλό: Αιώνιοι αντίπαλοι ή μήπως μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης;

Της Ελένης Καραγιάννη

Σύμφωνα με τη δημοφιλή κουλτούρα, ο εγκέφαλος και η καρδιά λειτουργούν σε αντίθεση μεταξύ τους. Ο εγκέφαλος είναι η έδρα της ορθολογικής, αντικειμενικής σκέψης, ενώ η καρδιά είναι συναισθηματική και διαισθητική. Οι καρδιές μας χτυπούν γρηγορότερα όταν σκεφτόμαστε κάτι συναρπαστικό ή τρομακτικό, και επιβραδύνονται όταν χαλαρώνουμε. Το ενδιαφέρον είναι πως συμβαίνει και το αντίστροφο, παρόλο που οι βασικοί μηχανισμοί είναι ασαφείς, φαίνεται πως ο καρδιακός παλμός επηρεάζει επίσης τον εγκέφαλο. Μια νέα μελέτη προσθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευαισθησία του εγκεφάλου σε εξωτερικά αισθητήρια ερεθίσματα αλλάζει σταδιακά με τον παλμό της καρδιάς. Ερευνητές στο Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, and the Berlin School of Mind and Brain, και οι δύο στη Γερμανία, ξεκίνησαν να διερευνήσουν αυτή τη σχέση. Από την έρευνά τους φαίνεται πως η δραστηριότητα των δύο οργάνων είναι στενά συνδεδεμένη, χωρίς να έχει μονοπώλιο στη λογική ή στο συναίσθημα.

Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.