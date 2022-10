Κάνιε Γουέστ: Επιτίθεται στον Ζάκερμπεργκ και ο Έλον Μασκ τον «καλωσορίζει» στο Twitter

Ο λογαριασμός του Κάνιε Γουέστ στο Instagram έχει ανασταλεί προσωρινά και έτσι, ο ράπερ αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω στο Twitter.

Μετά τις δημοσιεύσεις του για το «White Lives Matter» και τις διαδικτυακές του επιθέσεις σε άλλες διάσημες προσωπικότητες, ο ράπερ ενημερώθηκε πως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το Instagram, επειδή παραβίασε τις πολιτικές του ιστότοπου.

Ο Κάνιε Γουέστ αποφάσισε λοιπόν, να βρει έναν διαφορετικό τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό του και έτσι, άνοιξε ξανά τον λογαριασμό του στο Twitter, τον οποίο κρατούσε ανενεργό τα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, ο ράπερ δεν θα «άφηνε έτσι» το μπλοκ που του έκανε ο… Μαρκ Ζάκερμπεργκ και φρόντισε να του στείλει ένα μήνυμα μέσω Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ανάρτησε μια φωτογραφία του από το παρελθόν, που τον δείχνει σε μια «αυτοσχέδια συναυλία» δίπλα στον Μαρκ να κρατάει ένα μικρόφωνο.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022