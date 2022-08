Και η Ουκρανία διαψεύδει ότι είχε ζητήσει την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη

Μέσω του πρέσβη της στην Ελλάδα, Σεργκίι Σουτένκο, η Ουκρανία διαψεύδει ότι είχε ζητήσει να παρακολουθείται το τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η διάψευση αυτή έρχεται μετά από αυτήν της Αρμενίας. Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός πρέσβης σημειώνει ότι η χώρα του ποτέ δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο από την ελληνική πλευρά, ενώ αφήνει αιχμές και για την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κατηγορούσε τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ότι με τις πρακτικές τους θέτουν σε κίνδυνο αμάχους.

Η ανάρτηση πρέσβη της Ουκρανίας:

«Διεθνής οργανισμός κατηγορεί το θύμα του πολέμου για παραβίαση των νόμων του πολέμου. Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν την Ουκρανία για υποκλοπή των πολιτών της. Επιτρέψτε μου να το επισημάνω αυτό. Η Ουκρανία ουδέποτε το έχει ζητήσει αυτό από την ελληνική πλευρά. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Είναι μια πολύ βολική στιγμή για να αποσπαστεί η προσοχή από το βασικό ζήτημα – τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ρώσοι κατακτητές σκοτώνουν καθημερινά ειρηνικούς Ουκρανούς και καταστρέφουν πόλεις και χωριά της Ουκρανίας»

1/2 Bizarre times! International organization accuses the victim of war of violating the laws of war. Foreign intelligence accuses Ukraine of tapping on its citizens

Let me point this out – 🇺🇦 has never requested that from Greek counterpart.These claims are divorced from reality

— Sergii Shutenko (@Sergii_Shutenko) August 7, 2022