Κ.Παπανάτσιου: «Κακή συνήθεια το αυτοχειροκρότημα…θολώνει την κρίση».

Η εισηγήτρια της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου, στη τοποθέτησή της ως εισηγήτριας στην 3η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου οικονομικών για τις φυσικές καταστροφές, ξεκίνησε λέγοντας πως η αντίθεση σύσσωμης της αντιπολίτευσης περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες διατάξεις. Συγκεκριμένα, για τη διαφημιστική δαπάνη ως υπεραπόσβεση, οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας, αλλά και η εν λευκώ διαδικασία χωρίς όριο και κόστος για τα ενημερωτικά μηνύματα. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις υποδείξεις του κ.Σκυλακάκη σχετικά με την κριτική για τους εργαζόμενους στον Πολιτισμό λέγοντας, «Δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές απόψεις όπως τις εξέφρασε η κ.Μενδώνη, ότι ο κόσμος δουλεύει -μαύρα- γι αυτό δεν μπορεί να επιδοτηθεί ή αυτό που είπε ο κ. Σκυλακακης, χτες εδώ. Κάπου να υπάρχει και μία επαφή με την πραγματικότητα». Ενώ εγκάλεσε την Κυβέρνηση διότι ψεύδεται για το σύνολο των ΜΕΘ στη χώρα προσμετρώντας και τις ιδιωτικές κλίνες. Συνέχισε δε, σημειώνοντας πως ο κόσμος θυμάται τις περικοπές στις δαπάνες για την υγεία την περίοδο 2010-2014, κατά 40%, το 5ευρω και τα λουκέτα στα νοσοκομεία.

Η κ.Παπανάτσιου στη συνέχεια ζήτησε ενημέρωση για το πώς θα προστατευτούν οι πολίτες που τα σπίτια τους εκπλειστηρίαστηκαν στο μεσοδιάστημα από την καταστροφή μέχρι την ψήφιση του νόμου και τόνισε πως πρέπει να αποσυρθούν οι διατάξεις που δεν έχουν σχέση με τη φυσική καταστροφή. Ειδικότερα σημείωσε πως, «Δεν είναι δυνατό να επιμένετε πως με την υπεραπόσβεση στη διαφημιστική δαπάνη θα ωφεληθούν οι μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις και η αγορά. Έχετε μία ιδεολογική κατεύθυνση, αυτό το δεχόμαστε, αν και τη θεωρούμε λανθασμένη. Θεωρείται πως για να συντηρήσετε την οικονομική πίτα, πρέπει να τονώσετε τα υψηλά κλιμάκια. Η πραγματικότητα όμως σας διαψεύδει μονίμως». Και συνέχισε τονίζοντας, «Υποχρεούστε να εξηγήσετε την διαδικασία που νομοθετείτε σχετικά με τα ενημερωτικά μηνύματα. Αποφύγατε χτες εντελώς να μιλήσετε γι αυτά. Την ίδια ζέση που δείχνετε για να ενισχύσετε τα ΜΜΕ, να δείχνατε και για τους εργαζόμενους αυτής της χώρας, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική».

Η κ.Παπανάτσιου αναρωτήθηκε, αν η Κυβέρνηση θεωρεί επιτυχημένο το πρόγραμμα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας και σημείωσε πως, «Για εσάς μπορεί να είναι και πετυχημένο το πρόγραμμα των αναστολών, αφού αυτό σημαίνει, περισσότεροι, φθηνότεροι και ευέλικτοι εργαζόμενοι. Αυτό επιδιώκετε». Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση πως έχουν συμβεί ανυπολόγιστες καταστροφές σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, ενώ δεν υπάρχει καμία μέριμνα στο νομοσχέδιο για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς. Στη συνέχεια η κ.Παπανάτσιου υπογράμμισε πως, «Το 2018 ψηφίσαμε διάταξη από το Υπουργείο Οικονομικών, για τις φυσικές καταστροφές και ακίνητα. Αυτή η διάταξη λοιπόν, ξαναλέω, είναι ενεργή και έχει αναφορά στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος της φυσικής καταστροφής. Αν θεωρούμε ότι καλύπτει μέρος των πληγέντων, θα πρέπει οι καταγραφές των ζημιών να γίνουν άμεσα και γρήγορα. Αν πάλι δεν τους καλύπτει, θα πρέπει να το δείτε και να μεριμνήσετε».

Κλείνοντας η Αναπληρώτρια τομεάρχης Οικονομικών σημείωσε, «Η κλιματική αλλαγή είναι το σημείο καμπής και απαιτεί την προσοχή όλων μας. There is no plan(et) b, λέει το σύνθημα των πιτσιρικάδων. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης – δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο». Και συνέχισε, «το νομοσχέδιο προσπαθεί να καλύψει δύο διαφορετικές ανάγκες. Αυτές των πολιτών από τις φυσικές καταστροφές και αυτές της παράταξής σας, των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Αναμετρηθήκατε και με τις δύο ανάγκες και η δεύτερη, αυτή των σκοπιμοτήτων της παράταξής σας, για άλλη μία φορά επισκίασε την πρώτη. Χαμένη και πάλι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».