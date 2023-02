Joker: Καταγγελίες για τα γυρίσματα του σίκουελ – Δεν μας αφήνουν να πιούμε νερό και να πάμε τουαλέτα

Τα γυρίσματα της επερχόμενης συνέχειας της ταινίας «Joker» με τίτλο «Joker: Folie à Deux», έχουν δημιουργήσει εντάσεις και δυσαρέσκεια μεταξύ των κομπάρσων που συμμετέχουν.

Άτομα που συμμετέχουν στα γυρίσματα στα στούντιο της Warner Bros δήλωσαν στο TMZ ότι εργάζονται για πάνω από δύο ώρες ασταμάτητα χωρίς να τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα ή να πιουν νερό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Ορισμένοι ηθοποιοί έχουν εκφράσει μάλιστα τον φόβο της τιμωρίας αν ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, αναφέροντας περιπτώσεις όπου άλλοι κομπάρσοι εισέπραξαν υβριστικά σχόλια όταν το ζήτησαν.

‘Joker 2’ extras complain about not enough bathroom breaks https://t.co/KAeKKFejYp pic.twitter.com/RSmpRpZyUQ

— New York Post (@nypost) February 13, 2023