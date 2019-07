Ηθοποιός μαχαιρώθηκε από θεατή πάνω στη σκηνή και σώθηκε από ένα κουμπί

Ενας δημοφιλής ηθοποιός του Χονγκ Κονγκ δέχτηκε ξαφνικά επίθεση με μαχαίρι από έναν άγνωστο σε αυτόν θεατή που παρακολουθούσε διαφημιστική εκδήλωση στην ηπειρωτική Κίνα.

Ο 64χρονος ηθοποιός Simon Yam Tat wah ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και μιλούσε στην εκδήλωση για ένα νέο κατάστημα του Beijing Easyhome στην πόλη Zhongshan, επαρχία Γκουανγκντόνγκ το Σάββατο το πρωί, όταν και διαδραματίστηκε το επεισόδιο.

Ο ηθοποιός και παραγωγός ταινιών καλωσόριζε επισκέπτες στη σκηνή. Τότε ένας από τους θεατές σηκώθηκε ξαφνικά και μαχαίρωσε τον 64χρονο στην κοιλιά του.

Ένα δεύτερο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τον ηθοποιό να καλεί σε βοήθεια κρατώντας την πληγή στο στομάχι του ζητώντας απεγνωσμένα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο .

Hong Kong famous actor Simon Yam was stabed this morning on one event of Guangzhou ! pic.twitter.com/dX0VSOr44M

— jiangsusun (@jiangsusun1) July 20, 2019