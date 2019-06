ΗΠΑ: Διευθυντής λυκείου «έκλεψε» την ομιλία του Άστον Κούτσερ (video)

Ο διευθυντής Λυκείου του Πάρκερσμπουργκ, στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, Κένι ΝτεΜος ζήτησε συγγνώμη, επειδή βάσισε σε μεγάλο βαθμό την ομιλία του προς τους απόφοιτους σε εκείνη του ηθοποιού, Άστον Κούτσερ το 2013 στην τελετή απονομής των Teen Choice Awards.

Ο διευθυντής του σχολείου κατηγορείται για λογοκλοπή και τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, «The Parkersburg News and Sentinel» ο Κένι ΝτεΜος κλήθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας και απολογήθηκε επειδή δεν επικαλέστηκε πηγές στην ομιλία του που ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιγραφή της ομιλίας του Άστον Κούτσερ.

Ένα βίντεο στο Facebook αναδεικνύει τη λογοκλοπή παραθέτοντας τις δύο ομιλίες μαζί. Ο ηθοποιός στο Twitter σε δημοσίευση επανέλαβε τη ρήση ότι η «μίμηση είναι η πιο ειλικρινής μορφή κολακείας». Στη συνέχεια, δήλωσε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι καθηγητές πρέπει να αναφέρουν πηγές.

Ο καθηγητής τέθηκε σε διαθεσιμότητα για πέντε μέρες με στέρηση μισθού.«Δεν πήρα όλες τις ιδέες από τον Άστον. Τη μορφή ναι, οι σκέψεις και οι ιδέες ήταν από την καρδιά μου» είπε.

O ηθοποιός σχολίασε στο Twitter ότι «η μίμηση είναι η πιο ειλικρινής μορφή κολακείας», αποδίδοντας το απόφθεγμα στον Όσκαρ Γουάιλντ και στη συνέχεια, δήλωσε ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι καθηγητές πρέπει να αναφέρουν τις πηγές τους.

“Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.”- Oscar Wilde. * cite your sources kids and faculty😊

— ashton kutcher (@aplusk) June 8, 2019