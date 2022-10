Μάλιστα, οι αναφορές για ζητήματα στο Downdetector την τελευταία περίπου μία ώρα έχουν ξεπεράσει τις 900.

Πολλοί χρήστες, παράλληλα, αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους αναστέλλονται και βλέπουν το εξής μήνυμα: «Αναστείλαμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στις 31 Οκτωβρίου 2022».

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? 🤔 #instagramdown pic.twitter.com/rKdOKdKP3m

— Sarhan Patel (@Sarhann9) October 31, 2022