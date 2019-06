Instagram: Αυτή είναι η νέα μεγάλη αλλαγή του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης

Μια νέα μεγάλη αλλαγή στο Instagram έρχεται να βοηθήσει όλους τους χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι ακολουθούν πολλούς λογαριασμούς. Όπως αποκάλυψε ο social media expert, Matt Navarra, σε κάποια από τις επόμενες αναβαθμίσεις του Instagram θα υπάρχει η επιλογή «Posts που έχεις δει». Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο κάθε χρήστης θα μπορεί να ξαναβρεί αναρτήσεις, οι οποίες στο παρελθόν του είχαν κινήσει το ενδιαφέρον, όμως, για κάποιο λόγο, δεν θυμάται πού τις είχε δει και ποιος χρήστης τις είχε ανεβάσει.

Ο Navarra αποκάλυψε, επίσης, πως το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του Μαρκ Ζάκερμπεργκ εξετάζει και άλλες παρόμοιες λειτουργίες που θα επιτρέπουν στον χρήστη να ξαναδεί: Αναρτήσεις που του αρέσουν, αναρτήσεις τις οποίες έχει σχολιάσει και αναρτήσεις, τις οποίες έχει στείλει σε κάποιον.

New! Instagram is testing a ‘Post’s you’ve seen’ feature

Shows any posts or profiles you’ve viewed in your feed.

Also being tested:

– Posts you’ve liked

– Posts you’ve commented on

– Posts you’ve sent

Spotted by @WABetaInfo + @mattnavarra pic.twitter.com/liaBqNL6aN

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 1, 2019