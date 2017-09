«Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» την Παρασκευή στον Βόλο

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, που ξεκίνησε προχθές Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά ο Δήμος Βόλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί και λειτουργεί ανελλιπώς από το 2002 και συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι η μοιρασμένη μετακίνηση (με σύνθημα: SHARING GETS YOU FURTHER) και δίνεται έμφαση στη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς καθώς και άλλων τρόπων μετακίνησης που επιτυγχάνουν μείωση του οδικού κυκλοφοριακού φόρτου στις πόλεις και περιορισμό των συνεπαγόμενων αρνητικών επιπτώσεων (ρύποι, θόρυβος κ.λπ.).

Στο πλαίσιο προώθησης θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και της μοιρασμένης μετακίνησης στην πόλη του Βόλου, ο Δήμος Βόλου με την αρμόδια Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog και το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» ανέλαβαν να συνδιοργανώσουν μία σειρά δράσεων διάχυσης πληροφόρησης και αφύπνισης των χρηστών του αστικού οδικού δικτύου. Οι δράσεις κορυφώνονται με την εκδήλωση «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου (10 π.μ.) με αφετηρία και σημείο συνάντησης το «Άγαλμα» της κεντρικής παραλίας του Βόλου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων θα υλοποιηθούν: Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, διαγωνισμοί ζωγραφικής, μίνι ποδηλατικός γύρος, συμβολικό «κλείσιμο» κεντρικής οδού της πόλης, πορεία με τα πόδια, με ποδήλατα και αναπηρικά αμαξίδια, διαδρομή με λεωφορείο της Αστικό ΚΤΕΛ.

Παράλληλα, θα χορηγηθούν μπαλόνια, αναψυκτικά και σνακ στα μικρά παιδιά.

Την εκδήλωση υποστηρίζουν το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Παιδείας και η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ. Στις δράσεις συμμετέχουν η Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Α.Ε., η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, η Κ.Σ.Ε. Δράση και Ενέργεια – Ποδηλατοδράσεις, ποδηλατικοί και αθλητικοί σύλλογοι της πόλης, σύλλογοι ΑμεΑ και λοιποί φορείς. Καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στην εκδήλωση, να ενημερωθούν από το ενημερωτικό φυλλάδιο για τους τρόπους και τα οφέλη της μοιρασμένης μετακίνησης, καθώς και να συμμετάσχουν στην έρευνα ερωτηματολογίου διερεύνησης των προθέσεων που υπάρχουν για την εφαρμογή τους στην πόλη του Βόλου, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: https://www.surveymonkey.com/r/UTH-TTLog. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη μας, με στόχο ευκολότερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διασφάλιση ενεργειακών πόρων και ευρύτερα την προστασία του πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και για τις επόμενες γενιές» καταλήγει η ανακοίνωση.