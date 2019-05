Η βραβευμένη με Emmy διάσημη πανεπιστημιακή χορωδία δοκίμων Texas A&M Singing Cadets στο Βόλο

Η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου και το Δημοτικό Ωδείο Βόλου φιλοξενούν με μεγάλη χαρά στην πόλη μας ,την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στο Θέατρο της Νέας Ιωνίας (Πολιτιστικό Κέντρο) και ώρα 20:30 τη διάσημη πανεπιστημιακή χορωδία δοκίμων Texas A&M Singing Cadets υπό τη διεύθυνση του David L. Kipp, η οποία θα παρουσιάσει ένα απολαυστικό πρόγραμμα με κομμάτια από ολόκληρο το φάσμα του αμερικανικού ρεπερτορίου. Συμμετέχει η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλλιάρα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Οι Singing Cadets ιδρύθηκαν το 1893. Το Πανεπιστήμιο Texas A&M ξεκίνησε ως στρατιωτική σχολή και οι χορωδοί ήταν αρχικά δόκιμοι, σήμερα όμως η χορωδία είναι ανοιχτή σε όλους τους άρρενες σπουδαστές. Το βραβευμένο με Emmy σχήμα διατηρεί πιστά τον εύθυμο αλλά και πειθαρχημένο χαρακτήρα μιας χορωδίας ένστολων δοκίμων. Κάθε τους εμφάνιση συμπεριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου. Μέσα στα τελευταία είκοσι χρόνια, οι Singing Cadets έχουν καλύψει πάνω από 100.000 μίλια, έχουν παρουσιάσει 1.500 συναυλίες κι έχουν επισκεφθεί πάνω από 150 πόλεις. Η χορωδία καλείται συχνά να εμφανισθεί σε εξαιρετικές περιστάσεις και μπροστά σε εξέχουσες προσωπικότητες. Οι Singing Cadets έχουν τραγουδήσει για όλους τους εν ζωή Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα από την αγάπη τους για το τραγούδι εκπροσωπούν επάξια το Πανεπιστήμιο Texas A&M σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο David Kipp διανύει το 21o έτος της θητείας του ως ο 13ος Διευθυντής των Singing Cadets. Επενδύει τη μακρά εμπειρία του στο μουσικό θέατρο, το τραγούδι και τη διεύθυνση χορωδίας, στην εκπαίδευσή τους και την προετοιμασία περί των 80 ετησίων εμφανίσεων. Σπούδασε τραγούδι και διεύθυνση χορωδίας στο Baylor University και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Southwestern Baptist Theological Seminary. Το 1996 έκανε το ντεμπούτο του στο Carnegie Hall και το Kennedy Center Έχει πραγματοποιήσει 21 επαγγελματικές ηχογραφήσεις. Είναι επικεφαλής όλου του χορωδιακού προγράμματος που συμπεριλαμβάνει τη μικτή χορωδία Century Singers και τη γυναικεία χορωδία Women’s Chorus. Εργάζεται ως Μουσικός Διευθυντής σε πολλές εκκλησίες του Τέξας και καλείται τακτικά να συμμετάσχει σε επιτροπές διαγωνισμών και να δώσει σεμινάρια. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Διευθυντών Χορωδίας και του Εθνικού Συμβουλίου Μουσικοπαιδαγωγών.