Η Κ16 της Χέρτα αποχώρησε από το γήπεδο μετά από ρατσιστική επίθεση

Το παιχνίδι της Χέρτα Βερολίνου με την Αουερμπαχ για το πρωτάθλημα Κ16 στη Γερμανία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Καθόλη τη διάρκεια του αγώνα, οι παίκτες της Χέρτα άκουγαν τις ρατσιστικές προσβολές της εξέδρας, ενώ, όπως καταγγέλλουν, δέχθηκαν ρατσιστικές επιθέσεις ακόμη και από παίκτες της Αουερμπαχ! Για το λόγο αυτό αποφάσισαν να αποχωρήσουν οριστικά από τον αγωνιστικό χώρο στο 68ο λεπτό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη συμπεριφορά των αντιπάλων τους.

«Αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την αναμέτρηση με την Αουερμπαχ έπειτα από επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρατσισμού κατά των παικτών μας. Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο δεν έρχεται πρώτο. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας» ανέφερε στον λογαριασμό της στο twitter η Χέρτα εξηγώντας τους λόγους που αποχώρησε.

Earlier today, our U16s were forced to abandon a game in Auerbach due to multiple incidences of racism aimed at our players. There are times when football doesn't come first. Racism has no place in our society.#notoracism #hahohe pic.twitter.com/jp46hQOsul

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) December 14, 2019