Η ́ Διεθνές Συνέδριο«Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημ. Νασίκας και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος προσκαλούν στις εργασίες του Η ́ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία περιοχής Δήμου Ρήγα Φεραίου, που θα διοργανωθεί στο Βελεστίνο, γενέτειρα του Ρήγα, κατά το χρονικό διάστημα 5-7 Μαΐου 2023.

Η έναρξη των εργασιών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Προτύπου ΕΠΑΛ Βελεστίνου και τις επόμενες δύο ημέρες σε αίθουσες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ́ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ»

Πρόεδρος: Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κογκούλης

Γραμματέας: Γιασεμή Γεωργαλιού

Ταμίας: Ευάγγελος Ντόντος

Μέλη: Γεώργιος Κουζιώκας

Κατερίνα Μέρμηγκα

Ευάγγελος Μπαλαμώτης

Σταύρος Σουράς

Βασίλης Χατζηθεοδώρου

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ́ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνστ. Αγοραστός

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημ. Νασίκας

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης

O Αντιπρύτανης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Δημ. Μπαντέκας

Αστέριος Αργυρίου, Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Στρασβούργου

Nadia Danova, Καθηγήτρια Ιστορικός, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας

Επιστημών της Βουλγαρίας

Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Δρ. Αρχαιολόγος, Επί Τιμή Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Αθανάσιος Καραθανάσης, Ομότ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Λεοντσίνης, Ομότ. Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών, Πρόεδρος της Εταιρείας Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Τοπικής και

Γενικής Ιστορίας

Θεόδωρος Λιόλιος, Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιωτικών Επιστημών Σ.Σ.Ε.

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ιστορικός, Ομότ. Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος

Ερευνών

Κώστας Πέτσιος, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Ομότ. Ερευνήτρια, τ. Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης της

Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για

την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του ΥΠΠΟΑ

Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ

κατά τη διάρκεια των εργασιών του Η ́ Συνεδρίου:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος Ωνάση/Ωνάσειος Βιβλιοθήκη για παιδιά 8-12

ετών, «Ζωγραφήγηση: Ταξιδεύοντας με τα σύμβολα και τους μύθους της Χάρτας του Ρήγα»,

με την συγγραφέα – εικονογράφο Λήδα Βαρβαρούση, Σάββατο 6 Μαϊου 2023, 11 π.μ.-12 μ.

και Κυριακή 11 π.μ.-12μ.

Οι εργασίες του Η ́ Διεθνούς Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του

ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου εκτός από την εναρκτήρια συνεδρίαση της

Παρασκευής 5 Μαΐου 2023, η οποία θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Προτύπου ΕΠΑΛ Βελεστίνου.

Διάρκεια κάθε ανακοίνωσης 15 ́-20 ́ λεπτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ́ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ«ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΡΗΓΑΣ»

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

6.30 μ.μ.-7 μ.μ. Υποδοχή Συνέδρων

7 μ.μ.-9.30 μ.μ. Έναρξη Συνεδρίου

Προεδρείο: Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος και Δημ. Κογκούλης, Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας

της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Χαιρετισμός του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Δημ. Νασίκα και κήρυξη έναρξης των

εργασιών του Η ́ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Χαιρετισμός του προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

κ. Δημ. Καραμπερόπουλου

Χαιρετισμοί των εκπροσώπων της Εκκλησίας, Πολιτείας, Πνευματικών Ιδρυμάτων και

Φορέων:

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστού

Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μαμούρη

Αντιπρυτάνεως Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Δ. Μπαντέκα

Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας κ. Α. Μπάτζιου

Προέδρου της Εταιρείας Θεωρίας Έρευνας και Διδακτικής της Τοπικής και Γενικής

Ιστορίας κ. Γεωργίου Λεοντσίνη

Υπεύθυνης Ωνασείου Βιβλιοθήκης/Ωνασείου Ιδρύματος κ. Β. Γεροντοπούλου

Προέδρου Λυκείου Ελληνίδων Βόλου, φορέα δημιουργίας και προβολής της

κεντημένης Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή για τα 200 χρόνια της Εθνικής

Παλιγγενεσίας, κ. Μαρίας Σπανού

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, «Η πολιτιστική κληρονομιά υπόβαθρο για την τοπική

ανάπτυξη. Συνοπτική αποτίμηση των οκτώ Συνεδρίων της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης

Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα από το 1986»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

9 π.μ.-11 μ.μ. Προεδρείο: Α. Καραθανάσης, Χ. Μηνάογλου

1. ΔΑΜΟΥΛΗ-ΦΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Από τον ένα κάμπο στον άλλο. Η πατρίδα του Ρήγα

μέσα από τις Θεσσαλικές εικόνες του Α. Καρκαβίτσα.

2. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Ρήγας στο ποιητικό έργο του Κώστα Κρυστάλλη.

3. ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οι σπουδές του Ρήγα Βελεστινλή και η προετοιμασία

του ως εθναπόστολου και εθνομάρτυρα της Ελληνικής Ελευθερίας.

4. ΡΗΓΑ Α.Β., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Κοινωνικές αναπαραστάσεις των Νεοελλήνων

για την θρησκευτική ιδεολογία του Ρήγα Βελεστινλή. Μελέτη περιπτώσεων.

5. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ-ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Ανδριάντες, προτομές και πλατείες της

Θεσσαλίας προς τιμήν του Ρήγα Βελεστινλή, σημεία αναφοράς της εθνικής

προσφοράς του.

6. CALVIÉ JULIEN, Métaphores et comparaisons animals dans l’ Hymne de guerre de

Rhigas Vélestinlis: rôle, origine et signification.

7. ΚΑΡΑΜΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θέσεις για το Στρατιωτικόν Εγκόλπιον του Ρήγα

Βελεστινλή.

Διάλειμμα 30 ́

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

11.30 π.μ.-1.30 μ.μ. Προεδρείο: Λ. Αξελός, Β. Γιασιράνη-Κυρίτση

1. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Οι Θεσσαλονικείς τιμούν τον Ρήγα στο Βελιγράδι

1930-1931.

2. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η εθνεγερτική δράση του Ρήγα και η ρωσική πολιτική.

3. ΦΡΟΝΙΜΑΔΗ-ΜΑΤΑΤΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΑΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, MARDARE VALERIU,

Ίδρυση, Καταστατικό και δράση του Ιδρύματος «Ρήγας Φεραίος» Ιασίου για την

διάδοση του Ευρωπαϊκού και Βαλκανικού Πολιτισμού.

4. ΡΑΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Έρωτας και Φύλο στο διήγημα «Η έκλειψις

της τιμής εξ αιτίας του έρωτος» του «Σχολείου των ντελικάτων εραστών» του Ρήγα.

5. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η φωνή του Ρήγα.

6. ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η πρόσληψη του έργου του Ρήγα από

μαθητές/-τριες της Β ́ Γυμνασίου. Πώς μπορεί να συνομιλήσει σήμερα ο Ρήγας με

μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου;

Μετά το γεύμα, αρχαιολογική ξενάγηση από την αρχαιολόγο κ. Πολυξένη Αραχωβίτη, 4

μ.μ.-5 μ.μ., στο τμήμα του αρχαίου τείχους των Φερών στον Πεζόδρομο του Βελεστίνου,

που αναδείχθηκε με την συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και του Δήμου

Ρήγα Φεραίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΡΗΓΑΣ

9 π.μ.- 11 π.μ. Προεδρείο: Γ. Μύαρης, Χ. Βαμβούρη

1. ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Επιστημονικός αναλφαβητισμός και παραεπιστήμες: μήπως το

«Φυσικής απάνθισμα» είναι ακόμη επίκαιρο;

2. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το «Φυσικής

απάνθισμα» και άλλα έργα του Ρήγα ως όχημα για την επικοινωνία της επιστήμης

στη δημόσια σφαίρα και στην εκπαίδευση τότε και τώρα. Πάντα μια πηγή

έμπνευσης.

3. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η μετάφραση Βολταίρου στο Φυσικής

Απάνθισμα και οι συνέπειές της για την επιστημολογία του Ρήγα τις σπουδές

του και τις γνώσεις του για Ν. Θεοτόκη και Ι. Μοισιόδακα.

4. ΜΙΧΑΗΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τα εικονογραφικά πρότυπα των

παραστάσεων που περιβάλλουν τον τίτλο της «Χάρτας της Ελλάδος».

5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Η Θράκη του Ρήγα.

6. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΖΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ, Η Χάρτα του Ρήγα ως παιδαγωγικό

εργαλείο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του Αρχείου

Χαρτογραφικής Κληρονομιάς για τη Χάρτα.

7. ΕΞΑΡΧΟΥ ΖΩΗ, Ο Ρήγας Βελεστινλής στον γαλλικό Τύπο 19ος – αρχές 20ου αι.

Διάλειμμα 30 ́

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

11.30 π.μ.-1.30 μ.μ. Προεδρείο: Α. Πολυμέρου-Καμηλάκη, J. Clavié

1. ΔΟΥΛΓΕΡΗ-ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, Το όνομα του Βελεστίνου. Σύνοψη

δεδομένων και νέες προσεγγίσεις.

2. ΤΣΙΓΚΡΑ ΜΕΝΗ, Ο φόνος του Κυρίτση Βισβίκη το 1927 στο Βελεστίνο. Από τη μικρή

στη μεγάλη Ιστορία.

3. ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Θεματογραφία και ψηφιοπoίηση της εφημερίδας του

Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ», (1983-1997).

4. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Βασίλης Τρομάρας, ο λαϊκός μουσικός του

κλαρίνου

5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Ο ζωγράφος-αγιογράφος Βασίλης Καζάκος.

6. ΜΗΤΣΙΑΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Τοπωνύμια Αερινού και Αγίου Δημητρίου

Δήμου Ρήγα Φεραίου.

7. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ανακρίβειες και μυθεύματα του Χριστόφορου

Περραιβού στο πρώτο βιβλίο περί Ρήγα, 1860.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

5 μ.μ.-7 μ.μ. Προεδρείο: Κ. Πέτσιος, Γ. Βλαχάκης

1. ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΘΕΝΗΣ, Η παιδαγωγική σκέψη του Ρήγα Βελεστινλή και του

π. Στεφάνου Κομμητά. Μια συγκριτική μελέτη.

2. ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Ρήγας και Ιώσηπος Μοισιόδακας: Ο Ελληνισμός του

μαθητή και του δασκάλου.

3. ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΕΤΗ, Ρήγας Βελεστινλής και Νέα Προγράμματα Σπουδών στη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

4. ΑΞΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Η εμβληματική-αντιδογματική στάση του Ρήγα Βελεστινλή στο

ζήτημα της Ελληνικής Γλώσσας.

5. ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ, Τα επαναστατικά τραγούδια του Χριστόφορου Περραιβού

μέσα από χειρόγραφο κώδικα.

6. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως εκδικητής του αίματος του

Ρήγα. Τα κείμενα που συνδέουν τους δύο “αμνούς” της αναγέννησης της Ελλάδας.

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Η παιδεία στο Σύνταγμα του Ρήγα και στα Συντάγματα της

περιόδου της Επανάστασης: συγκριτικές παρατηρήσεις.

Διάλειμμα 30 ́

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

7.30 μ.μ.-9.30 μ.μ. Προεδρείο: Χ. Ξενάκης, Β. Γεροντοπούλου

1. ΑΛΕΞΑΚΗ ΛΗΤΩ, Ο Ρήγας Βελεστινλής ως μεταφραστής. Μία ηγετική μορφή στο

ζήτημα της ελληνικής γλωσσικής ταυτότητας και πρόδομος του επτανησιακού

εξευγενισμένου δημοτικισμού.

2. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο Ρήγας Βελεστινλής στα σχολικά αναγνώσματα της

περιόδου 1912-1937.

3. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ελευθερία – δουλοσύνη στην σκέψη του Ρήγα: οι συνταγματικές

συνιστώσες.

4. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ, Δύο άγνωστοι ιταλικοί ύμνοι για τον Ρήγα.

5. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ, Η πολιτική φιλοσοφία του Ρήγα Βελεστινλή.

6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τοπωνύμια Χλόης Δήμου Ρήγα Φεραίου.

7. LAZAR ELENA, Η συμβολή του Νέστορα Καμαριανού στη μελέτη του Ρήγα.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΡΗΓΑΣ

5 μ.μ.-7 μ.μ. Προεδρείο: Μ. Παζαρλή, Ι. Πλεμμένος

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ, Το χρονικό της αποκατάστασης του ανδριάντα του Ρήγα στο 4ο

Γυμνάσιο Λάρισας.

2. ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΛΗΔΑ, Ο Ρήγας Βελεστινλής και τα σύμβολα της Χάρτας του μέσα από

τα μάτια των παιδιών, με αφορμή την Ζωγραφήγηση.

3. ΜΠΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Όψεις της προσωπικότητας και του έργου του Ρήγα

Βελεστινλή σε τεκμήρια του γαλλικού τύπου τα τέλη 19ου αι. και αρχές 20ου αι.

4. ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Ο Ρήγας στον διεθνή Τύπο (1797-1832).

5. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΑ, Η πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου του Ρήγα από τον

μεσοπολεμικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.

6. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η ονομασία του Βελεστίνου σε χάρτες από τον 16ο αι. έως τα

τέλη του 19ου αι.

7. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τί άλλους χάρτες θα μπορούσε να συντάξει ο Ρήγας; Η

περίπτωση της Θράκης.

Διάλειμμα 30 ́

ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΦΕΡΕΣ

7.30 μ.μ.-9.30 μ.μ. Προεδρείο: Α. Μπάτζιου, Α. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου

1. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Αρχαιολογικές έρευνες στις Φερές

κατά τα έτη 2021-2022.

2. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ειδώλια γυναικείων μορφών από

το ιερό της Εννοδίας και του Διός Μειλιχίου στις Φερές.

3. ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Εφαρμογές ψηφιακής διαχείρισης του πολιτιστικού

αποθέματος των Φερών.

4. ΝΤΙΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ, Υδραγωγείο στη θέση «Κράνοβο» Βελεστίνου.

5. ΛΙΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ, Θησαυρός Βελεστίνου: Σύσταση και ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

6. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το λήμμα «Pherai» στο λεξικό Realencyclopädie der

classischen Altertumswissenschaft, Alfred Druckenmüller, Verlag in Stuttgart 1940.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2017

10 π.μ.-10.30 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του ανδριάντα του Ρήγα.

Κατάθεση στεφάνων-Θούριος Ύμνος

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

11 π.μ..-1 μ.μ. Προεδρείο: Γ. Ανδρειωμένος, Λ. Αλεξάκη

1. ΒΟΥΣΟΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ο Θούριος του Ρήγα: ιστορική και ποιητική αξία.

2. ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Ο Ρήγας Βελεστινλής (Θούριος, ήτοι Ορμητικός Πατριωτικός

Ύμνος πρώτος εις τον ήχον) και Διονύσιος Σολωμός (Ύμνος εις την Ελευθερίαν).

Ποίηση και μουσική ως εργαλεία της πνευματικής αναγέννησης του έθνους.

3. ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Κριτική ανάλυση στον Θούριο του Ρήγα: ποια

χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας της προεπαναστατικής εποχής αναδύονται

στον Θούριο; Ποια από αυτά θα έπρεπε κατά τον Ρήγα να βελτιωθούν;

4. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η καταγραφή καπεταναίων στον «Ύμνο Πατριωτικό» του

Ρήγα.

5. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ο πλαγίαυλος του Ρήγα.

6. KATHLEEN ANN O’DONNELL, Rigas Velestinlis, Panayiotis Panas, The Democratic

Eastern Federation and The Poems of Ossian.

7. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-SANGMEISTER ΙΛΙΑ, Κωνσταντίνος Δούκας: συμβολή στην

προσωπογραφία του κύκλου του Ρήγα.

Διάλειμμα 20 ́

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α ́ ΡΗΓΑΣ

1.15 μ..μ..-2.15 μ.μ. Προεδρείο: Α. Ντίνα

1. ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ήχος της «Μεγάλης προσταγής»: Νεότερα στοιχεία για

το μουσικό πρότυπο του «Θούριου» του Ρήγα.

2. ΤΟΥΜΠΕΚΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Η μελοποίηση του Θούριου του Ρήγα. Θεώρηση

μουσικών παραλλαγών με δεδομένα από το «Φυσικής απάνθισμα».

3. ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Ο Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή:

περικείμενο, συγκείμενο, διακείμενο.

4. TOPALOV KIRIL, O Ρήγας και o Ρακόβσκι: δύο ποιητές – μια πορεία – δύο

επαναστατικοί ύμνοι.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

11 π.μ.-1 μ.μ. Προεδρείο: Σ. Γουλούλης, Α. Φραγκούλης

1. ΣΑΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η επαρχία Φερών στον πόλεμο του 1878.

2. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τα πολεμικά ορύγματα της Μάχης του Βελεστίνου

του πολέμου του 1897: ιστορικοί τόποι.

3. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ιστορικά δημοτικά τραγούδια για τον

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.

4. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναμνήσεις του Βελεστινιώτη πολεμιστή Χρήστου

Ζησοπούλου από τον πόλεμο του 1940-41.

5. ΘΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΚΑΤΣΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 80 χρόνια

μετά την καταστροφή των Καναλίων από τις δυνάμεις Κατοχής.

6. ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Η πυρπόληση του

Βελεστίνου από τους Γερμανούς το 1943.

Διάλειμμα 20 ́

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΡΗΓΑΣ

1.20 μ.μ..-2.30 μ.μ. Προεδρείο: Π. Καμηλάκης

1. ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Η επίκληση του Ρήγα Βελεστινλή από Έλληνες

φεντεραλιστές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Από την «Ανατολική

Ομοσπονδία»(1876) στη «Συμπολιτεία του Αίμου».

2. ΜΥΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής, Μεσεβρινός (Αντώνης Μυστακίδης) και

«Ποιήματα της Νέας Αντίστασης» κατά της δικτατορίας στην Ελλάδα (1968).

3. ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Οι Φερές της Ύστερης Ρωμαϊκής εποχής και το βυζαντινό

Βελεστίνο: Ιστορικές τομές-διαχρονική ασυνέχεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2023

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

2.30 μ.μ.-3.30 μ.μ. Το προεδρείο της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-

Βελεστίνου-Ρήγα: Δημ. Καραμπερόπουλος, Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη, Δημ. Κογκούλης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Η ́ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-

ΡΗΓΑΣ»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ Η ́ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου κ. Δημ. Νασίκας

οι Σύνεδροι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΥΧΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Η ́ Διεθνούς Συνεδρίου

«Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία

περιοχής Δήμου Ρήγα Φεραίου

1. Αλεξάκη Λητώ, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και

Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2. Ανδρειωμένος Γιώργος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

3. Ανετάκης Μιχάλης, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

4. Αξελός Λουκάς, Δρ. Ε.Κ.Π.Α., συγγραφέας, Διευθυντής των εκδόσεων «Στοχαστής»

και του περιοδικού «Τετράδια πολιτικού διαλόγου, έρευνας και κριτικής»

5. Αραμπατζής Δημήτριος-Μάριος, Προπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

6. Αραχωβίτη Πολυξένη, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

7. Ασπιώτης Σταμάτης, υποψ. Διδάκτωρ Μουσικολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

8. Βαμβούρη Χριστίνα, Σχολική Σύμβουλος Δράμας-Καβάλας

9. Βαρβαρούση Λήδα, Συγγραφέας-Εικονογράφος

10. Βλαχάκης Γεώργιος, Φυσικός, Αν. Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών, Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

11. Βογιατζής Γεώργιος, Γεωλόγος Α.Π.Θ., Αρχαιολόγος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12. Βορβή Ιωάννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων

13. Γαρύφαλλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ., συλλέκτης χαρτών Θράκης

14. Γεροντοπούλου Βασιλική, Ιστορικός Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΑ) υπεύθυνη

Ωνασείου Βιβλιοθήκης, Ίδρυμα Ωνάση

15. Γιασιράνη-Κυρίτση Βασιλεία, Φιλόλογος, συγγραφέας

16. Γουλούλης Σταύρος, Διδάκτωρ Βυζαντινής Τέχνης

17. Δαμουλή-Φίλια Ευαγγελία, Διδάκτωρ Συγκριτικής Γραμματολογίας Ιονίου

Πανεπιστημίου

18. Δανιηλίδου Ευγενία, τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Φιλολόγων

19. Δεμερτζής Σάββας, Κτηνίατρος, συλλέκτης παλαιών χαρτών

20. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου Αργυρούλα, Δρ. Αρχαιολόγος, επί Ττμή Προϊσταμένη της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

21. Εξάρχου Ζωή, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

22. Ζησοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός

23. Ηλιάδου Ελισάβετ, Υποψήφια Δρ. ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου

24. Θάνου Αγγελική, Δρ. Παιδαγωγικών-συγγραφέας

25. Θεολόγου Χρύσα, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, διδάσκουσα στο Τμήμα

Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

26. Ιωαννίδου Ελισάβετ, Δρ. Ανθρωπολογίας-Αρχαιολογίας, Πειραματικό Σχολείο ΑΠΘ

27. Καλοσπύρος Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής Ιστορίας και Ερμηνευτικής της

Κλασικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

28. Καμηλάκης Παναγιώτης, τ. Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

29. Καραγιώργος Πάνος, πρ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

30. Καραθανάσης Αθανάσιος, Ομότ. Καθηγητής Α.Π.θ.

31. Καραμβάλης Δημήτριος, Επίτ. Δικηγόρος, λογοτέχνης

32. Καραμπερόπουλος Δημήτριος, Δρ., Ιστορικός της Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής

Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

33. Καραμπερόπουλος Κυριάκος, Μουσικολόγος ΜΑ, Εκπαιδευτικός Μουσικής

34. Κατσαγεωργίου Αρετή, Μηχανολόγος-Μηχανικός

35. Κατσαγεωργίου Μαρία, Αρχιτέκτονας

36. Κοπάνου Ελένη, Φιλόλογος Γυμνασίου Σκιάθου

37. Κουμπούρα Αμαλία, υποψ. Διδάκτορας Λαογραφίας και Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

38. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος Α., υποψ. Διδάκτορας, Ελληνικό Ανοικτό

Πανεπιστήμιο

39. Λεοντσίνης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Εταιρείας

Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Τοπικής και Γενικής Ιστορίας

40. Λιάντα Ελένη Μ., Αρχαιολόγος, Βυζαντινολόγος, Νομισματολόγος (D Phil Oxon)

41. Μαλκίδης Θεοφάνης, Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

42. Ματάτσης Ευάγγελος, Αρχιτέκτονας, επίτιμο μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος «Ρήγας

Φεραίος» Ιασίου

43. Μερεντίτης Χρήστος, Φιλόλογος Γυμνασίου Σκιάθου

44. Μηνάογλου Χαράλαμπος, Δρ. Νεότερης Ιστορίας Ε.Κ.Π.Α.

45. Μήτσιας-Παπαγεωργίου Δημήτρης, Δικηγόρος

46. Μιχαήλου Εμμανουήλ-Κωνσταντίνος. Τοπογράφος Μηχανικός, μελετητής και

συλλέκτης παλαιών χαρτών

47. Μπάντιου Μαρίνα, Διδάσκουσα ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

48. Μπάτζιου Ανθή, Δρ. Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

49. Μύαρης Γεώργιος, Φιλόλογος, συγγραφέας, Λευκωσία Κύπρου

50. Νικολάου Κύριλλος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης (Paris 1-Serbonne),

Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

51. Νικολού Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών ΜΕ

52. Νταβαρίνος Παναγιώτης, Δρ. Φιλ. Ιστορικός Βιβλίου και Βιβλιοθηκών, Επίτιμος

Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

53. Ντίνα Ασπασία, επί τιμή Προϊσταμένη της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

54. Ξενάκης Χρίστος, Δρ. Φυσικός, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

55. Παζαρλή Μαρία, Αρχαιολόγος, MSC, PhD Ιστορίας της Χαρτογραφίας, ΓΑΚ-ΙΑΜ-

Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

56. Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα, Δρ. Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Cassino Italy

57. Παπαγεωργίου Σταύρος, Συμβολαιογράφος Φερών

58. Πασπαλιάρης Παναγιώτης, Ιστορικός, υποψ. Διδάκτορας

59. Πατσόπουλος Δημήτριος, Διδάκτορας Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου

Πάτρας

60. Πέτσιος Κώστας, Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

61. Πλεμμένος Ιωάννης, Εθνομουσικολόγος, Κύριος Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης

της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

62. Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη, Ομότ. Ερευνήτρια, πρ. Διευθύντρια του Κέντρου

Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της Εθνικής

Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του ΥΠΠΟΑ

63. Πρίντζου Αρετή, Φιλόλογος, πρ. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου

Ρήγα Φεραίου

64. Ράπτου Ευαγγελία, Δρ. Λαογραφίας των Φύλων, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Πανεπιστημίου Αιγαίου

65. Ραφτοπούλου Μαριάνθη, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

66. Ρήγα Αναστασία-Βαλεντίνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

67. Σακαβάλας Κώστας, Μαθηματικός, Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας

68. Σιουμουρέκης Γεώργιος, Συνταξιούχος OAEE

69. Στάθης Παναγιώτης, Ιστορικός

70. Στεργιόπουλος Πέτρος, Μουσικός-Ερευνητής

71. Τουμπεκτσής Σωκράτης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, 1ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής

Μακεδονίας

72. Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντία, Συντήρηση Έργων Τέχνης-ΜΑ, Σχεδιασμός και

Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

73. Τσίγκρα Μένη, Δρ. Ε.Κ.Π.Α, Κοινωνική Ανθρωπολόγος

74. Φραγκούλης Αντώνιος, Δρ., πρ. Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικής

75. Φρονιμάδη-Ματάτση Μαργαρίτα, Αρχιτέκτονας, επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του

Ιδρύματος «Ρήγας Φεραίος» Ιασίου

76. Χατζηθεοδώρου Βασίλης, Δρ. Γεωπόνος, Καθηγητής Προτύπου ΕΠΑΛ Βελεστίνου

77. Χατζηλέλεκας Δημοσθένης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης

78. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister Ίλια, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου

79. Χατζής Αριστείδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών, Τμήμα

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α.

80. Χιονίδης Παντελεήμων, Δρ. Ιστορίας, Εκπαιδευτικός

81. Calvié Julien, Professeur Agrégé, Département d’Étude néo-helléniques, Université

Paul-Valéry Montpellier III, Γαλλία

82. Kathleen Ann O’Donnell, Independent Researcher

83. Lazar Elena, συγγραφέας, διευθύντρια εκδόσεων «Omonia», Βουκουρέστι

Ρουμανίας

84. Topalov Kiril, Καθηγητής Πανεπιστημίου «Αγίου Kliment Ohridski» Σόφιας

Βουλγαρίας, πρόεδρος της Ακαδημίας Βαλκανικού Πολιτισμού

85. Valeriu Mardare, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Διάδοσης του

Βαλκανικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού «Ρήγας Φεραίος», Ιάσιο Ρουμανίας