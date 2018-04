«Η ΑΓΕΤ δε χρειάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Το κάνουν το Εργατικό Κέντρο Βόλου και το Σωματείο της»

“Είστε ψηφισμένοι για να υπερασπίζεστε τους εργαζόμενους και όχι τη διοίκηση της ΑΓΕΤ” τονίζει η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών για το Εργατικό Κέντρο Βόλου και το Σωματείο Εργαζομένων της τσιμεντοβιομηχανίας. Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα καλεί ΕΚΒ και Σωματείο να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η θέση τους καθώς οι εργαζόμενοι τους ψήφισαν για να τους υπερασπίζονται. Μάλιστα σημειώνει πως η ΑΓΕΤ δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της καθώς αυτό το κάνουν το Εργατικό Κέντρο Βόλου και το Σωματείο της.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών:

«Ενώ οι πολίτες και όλοι οι σοβαροί φορείς της πόλης ανησυχούν και έχουν ταχθεί κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, ύποπτο ρόλο υπεράσπισης έχουν αναλάβει οι συνήθεις ύποπτοι. Μέχρι σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Ιατρικός Σύλλογος Βόλου, η Ένωση Ελλήνων Χημικών και πολλοί άλλοι φορείς χτυπούν το καμπανάκι του κινδύνου και λένε εδώ και τώρα να σταματήσει η καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. Αντίθετα το Εργατικό Κέντρο Βόλου, ενώ έπρεπε να είναι μπροστάρης στην υπεράσπιση της υγείας των εργαζομένων, δείχνει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του και να υπερασπίζεται τα υπερκέρδη των βιομηχανιών. Στη Γενική Συνέλευση στις 30-3-2018 και σε πρόταση-ψήφισμα της ΔΑΣ για να πάρει θέση κατά της καύσης σκουπιδιών και του petcoke, το Εργατικό Κέντρο απλά καταψήφισε. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Σε άρθρο καταπέλτη κατά της ΑΓΕΤ, όπου εκφράζονται ανησυχίες του ιατρικού κόσμου από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Βόλου, ποιος άραγε απαντά για την ΑΓΕΤ; Το Εργατικό Κέντρο Βόλου. Τα σχόλια περιττά. Και εστιάζει την απάντησή του, στο ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία!

Επιπλέον η ηγεσία του Σωματείου Εργαζομένων της ΑΓΕΤ σε αγαστή συνεργασία με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν δακρύβρεχτους τίτλους: «Θέλουν να μας πάρουν και το αίμα». Αποτελεί μνημείο αποπροσανατολιστικής δημοσιογραφίας και ανεύθυνης στάσης σωματείου, στην πρόταση της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών για εκπόνηση επιδημιολογικής μελέτης στους ίδιους τους εργαζόμενους της ΑΓΕΤ για τα τελευταία 5 χρόνια.

Κύριοι του Εργατικού Κέντρου Βόλου και του Σωματείου της ΑΓΕΤ συνειδητοποιείστε ποια είναι η θέση σας. Είστε ψηφισμένοι για να υπερασπίζεστε τους εργαζόμενους και όχι τη διοίκηση της ΑΓΕΤ, που μόνο καλοσχεδιασμένους μονολόγους ξέρει να οργανώνει. Αφήστε τη να εκτεθεί στο γόνιμο διάλογο και στην παράθεση επιστημονικών επιχειρημάτων.

Και αν ψάχνετε για αδιάσειστα στοιχεία, εσείς θα έπρεπε να είστε οι πρώτοι που θα τα αναζητήσετε και θα τα παραθέσετε στους εργαζόμενους και στους πολίτες. Δυστυχώς όμως θα έπρεπε να παραδεχτείτε ότι με την καύση σκουπιδιών αυξάνονται τα κρούσματα καρκίνων και στα δύο φύλα, έχουμε αύξηση καρκίνου του μαστού στις γυναίκες, πολλαπλό μυέλωμα στους άνδρες, αύξηση του καρκίνου του ήπατος (Γαλλία, επιδημιολογική μελέτη των Fabre et al, 2009). Με την καύση σκουπιδιών έχουμε αύξηση κινδύνου κατά 2,3 φορές για εμφάνιση λεμφώματος μη-Hodgkin (Γαλλία, επιδημιολογική μελέτη των Floret et al, 2003). Θα βλέπατε, εσείς που λέτε ότι ενδιαφέρεστε για την υγεία των εργαζομένων σας, ότι έχουμε αυξημένη θνησιμότητα στους εργαζομένους σε μονάδες καύσης σκουπιδιών και πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα 3.5 φορές παραπάνω σύμφωνα με επιδημιολογική μελέτη στη Σουηδία, σύμφωνα με τον Gustavsson (1989). Τέλος θα συνειδητοποιούσατε ότι κάτι περίεργο γίνεται με το αίμα σας όταν θα διαβάζατε ότι η συγκέντρωση της διοξίνης στο αίμα των εργαζομένων είναι μέχρι και 100 φορές πάνω από το κανονικό σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία (Kitamura et al, 2000). Θέλετε και άλλα στοιχεία; Ψάξτε τα».