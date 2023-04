Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ούν επιτίθεται στον Μπάιντεν: Γέρος χωρίς μέλλον, λέει γελοιότητες

Η Βόρεια Κορέα επέκρινε έντονα σήμερα τη συμφωνία που σύναψαν η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ για την ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής, με την ισχυρή αδελφή του ηγέτη της χώρα Κιμ Γιονγκ Ουν, την Κιμ Γιο Γιονγκ, να υπογραμμίζει ότι μπορεί να φέρει «ακόμα πιο σοβαρό κίνδυνο».

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ στις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον και η Σεούλ προειδοποίησαν την Τετάρτη τη Βόρεια Κορέα εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης με πυρηνικά όπλα, διαμηνύοντας πως θα οδηγούσε σε απάντηση τέτοια που θα ερχόταν το «τέλος» του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ.

Η συμφωνία θα «συμβάλει μόνο να εκτεθεί σε ακόμα πιο σοβαρό κίνδυνο η ειρήνη και η ασφάλεια στη βορειοανατολική Ασία και στον κόσμο», πρόκειται κατά συνέπεια για ενέργεια «που δεν είναι σε καμιά περίπτωση ευπρόσδεκτη», δήλωσε η Κιμ Γιο Γιονγκ, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Kim Yo Jong, vice department director of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, made public the following stand through the Korean Central News Agency on April 28. pic.twitter.com/EAuGWrjvPf

