H Σχολή Επιχειρηματικότητας Think Young έρχεται στον Βόλο

Η Σχολή Επιχειρηματικότητας, ένας θεσμός που έχει βοηθήσει περισσότερους από 300 νέους να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, επιστρέφει για 3η συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, και ταξιδεύει στην Αθήνα, το Βόλο, την Θεσσαλονίκη και τη Πάτρα (2017-2018). Η φετινή Σχολή στην Αθήνα, που θα φιλοξενηθεί στο The Cube Athens, είναι αφιερωμένη στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και διοργανώνεται στο πλαίσιο του The New York Times Athens Democracy Forum, το οποίο πραγματοποιείται από τις 13 έως 15 Σεπτέμβρη στο Ζάππειο. Διοργανωτής της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας είναι η διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση ThinkYoung, η οποία έχει υλοποιήσει περισσότερες από 30 Σχολές παγκοσμίως. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι Σχολές ταξιδεύουν στην Ελλάδα με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και της Coca-Cola στην Ελλάδα, που έχει δεσμευτεί να επενδύει σε προγράμματα που δημιουργούν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της χώρας μας.

Το ταξίδι της Σχολής Επιχειρηματικότητας κάνει στάση στον Βόλο στις 4 – 8 Δεκεμβρίου. Μέσα στο 2018, η Σχολή θα επισκεφτεί επίσης την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Κατά την διάρκεια της κάθε Σχολής, οι επίδοξοι επιχειρηματίες θα χωριστούν σε ομάδες, ώστε να εμπνευστούν και να οργανώσουν το δικό τους business plan. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην κριτική επιτροπή, η οποία θα αναδείξει τη νικήτρια ομάδα.

Οι συμμετέχοντες, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Σχολής, θα συνεργαστούν με επιτυχημένους επιχειρηματίες που θα τους καθοδηγήσουν αλλά και θα μοιραστούν τα μυστικά επιτυχίας τους μαζί τους. Τον σημαντικό ρόλο του μέντορα θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, ο κος Θάνος Γεραμάνης, Partner & Country Manager της blueground, η οποία μέσα σε 4 χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 600 ιδιοκτητών ακινήτων, ενώ έχει υποδεχθεί χιλιάδες εταιρικούς επισκέπτες, η κα. ΜελίναΤαπραντζή, Πρόεδρος της WiseGreece, της μη κερδοσκοπικής κίνησης που έχει ως στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων μικρών παραγωγών, για δεύτερη χρονιά η κα ΜάγγυΚόντου, συνιδρύτρια & Head of Operations της SimpleApps, εταιρεία που αναπτύσσει υψηλής ποιότητας εφαρμογές, και ο κος Χρήστος Αλεφάντης, Διευθυντής Σύνταξης του πρώτου ελληνικού περιοδικού δρόμου «Σχεδία», που στόχο έχει την ένταξη των ανέργων και κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων στην κοινωνία. Τέλος, το παρόν θα δώσουν η Διάνα Βουτυράκου και ο Στέφανος Πουλίδης, ιδρυτές της Unique Minds αλλά και συμμετέχοντες της Σχολής της Αθήνας το 2016, που επιστρέφουν , ως ομιλητές αυτή τη φορά, για να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία ως μαθητές της Σχολής αλλά και τα πρώτα τους βήματα στο στήσιμο της δικής τους εταιρείας.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Σχολή Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα ή Βόλο, μπορούν να επισκεφθούν το www.entrepreneurshipschool.com και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

