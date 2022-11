Γυναίκα νοικιάζει τον σύζυγό της με 46€ σε άλλες, για να κάνει δουλειές του σπιτιού

Η «επιχείρηση» μιας μητέρας εκτοξεύθηκε στα ύψη, μετά την απόφαση της να νοικιάζει τον σύζυγό της σε άλλες γυναίκες έναντι 40 λιρών τη φορά.

Η μητέρα τριών παιδιών, Laura Young, πήρε για πρώτη φορά την απόφαση για μια ασυνήθιστη παράλληλη δραστηριότητά, αφού άκουσε ένα podcast ενός άνδρα που βγάζει τα προς το ζην συναρμολογώντας έπιπλα flatpack για άλλους ανθρώπους.

Αφού δημοσίευσε αστειευόμενη μια αγγελία που καυχιόταν για τις δεξιότητες του συζύγου της, οι οποίες ήταν το μπογιάτισμα, η διακόσμησης, η τοποθέτηση πλακιδίων και χαλιών καθώς και το μαστόρεμα. Μέσα σε λίγη ώρα είχαν «σπάσει» τα τηλέφωνα.

Η 38χρονη Λόρα δήλωσε: «Ο Τζέιμς είναι ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες της πόλης: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα απογειωνόταν η δουλειά του τόσο πολύ».

🔔 | Woman rents out her husband for £40 to other women to do odd jobs

More below: pic.twitter.com/2358EMnVoj

— LADbible (@ladbible) November 2, 2022