Φινλανδία: Δεκάδες παιδιά τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πεζογέφυρας στην πόλη Έσποου

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου στη Φινλανδία, που βρίσκεται κοντά στο Ελσίνκι, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι, 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, στην πλειονότητά τους ανήλικο, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και μαθητές επαγγελματικών σχολών. Πληροφορίες που μεταδίδουν φινλανδικά μέσα αναφέρουν ότι 24 άτομα μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία, εκ των οποίων 15 νοσηλεύονται, χωρίς ωστόσο να προκύπτει μέχρι στιγμής κίνδυνος ζωής.

Τα παιδιά μετείχαν σε μια ομάδα μαθητών ηλικίας 14-15 ετών που πήγαιναν εκδρομή και συνοδεύονταν από καθηγητές τους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκαν 26 ανήλικοι και ένας ενήλικος. Οι 24 από τους τραυματίες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Τα παιδιά ανήκαν σε μια ομάδα μαθητών της Β’ γυμνασίου που πήγαιναν εκδρομή, σύμφωνα με την εφημερίδα Helsingin Sanomat, η οποία επικαλέστηκε έναν μαθητή που δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η προσωρινή γέφυρα είχε κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ και βρισκόταν δίπλα σε εργοτάξιο.

Φινλανδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από τουλάχιστον πέντε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και να δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και αξιωματικοί της Αστυνομίας.

27 injured in Espoo city of #Finland, mostly children, as footbridge collapses pic.twitter.com/5of36obGUE

— RRN.world (@RRN_breaking) May 11, 2023