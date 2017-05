Το Φεστιβάλ των Καννών τιμά τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σινεφίλ, όλος ο κόσμος του κινηματογράφου τήρησε σήμερα ενός λεπτού σιγή, στο Φεστιβάλ των Καννών, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Μάντσεστερ, την πόλη που χτυπήθηκε από την τρομοκρατία.

«Το Φεστιβάλ και η πόλη των Καννών αποφάσισαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειές τους και προς όλους εκείνους που εδώ και μερικά χρόνια έχουν πέσει θύματα εγκλημάτων. Τα θύματα του Μάντσεστερ δεν έκαναν τίποτα παραπάνω απ’ ό,τι κάνουμε εδώ: ήταν μαζί, γιόρταζαν την ελευθερία να αγαπούν και να μοιράζονται το πάθος τους», είπε ο Τιερί Φρεμό, ο γενικός διευθυντής του Φεστιβάλ.

Στο πλευρό του, στα σκαλιά του Παλέ, στέκονταν ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Πιερ Λεσκίρ, ο δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λισνάρ και η Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Στις Κάννες είχαν ληφθεί ήδη δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μετά την πολύνεκρη επίθεση με φορτηγό που σημειώθηκε πέρσι το καλοκαίρι στη γειτονική Νίκαια (86 νεκροί) αλλά και τις βομβιστικές επιθέσεις στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 2015. Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής Ιβ Νταρός είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι αρχές θα τηρήσουν «κατά γράμμα» τις οδηγίες που έχουν για την ασφάλεια του φεστιβάλ.

Η επίθεση στο Μάντσεστερ ωστόσο είχε ήδη επιπτώσεις στο περίφημο φεστιβάλ, που φέτος κλείνει τα 70 του: η εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον, του Βρετανού παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλας 1 ο οποίος θα προωθούσε τη σειρά ταινιών Cars της Disney ματαιώθηκε «από σεβασμό για τα θύματα» στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπός του.

Ο Κόλιν Φάρελ, ο πρωταγωνιστής της ταινίας The Killing of the Sacred Deer του Γιώργου Λάνθιμου, είπε ότι η επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε ήταν «μια επίθεση κατά της ανθρωπότητας, μια επίθεση ενάντια στην κοινωνία, μια επίθεση κατά της καρδιάς και της ζωής και του νου αθώων ανθρώπων».

Στις Κάννες βρίσκονται σήμερα δεκάδες σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, επίτιμοι καλεσμένοι του Φεστιβάλ για τη λαμπερή γιορτή των 70 ετών του. Περίπου εκατό ηθοποιοί, σκηνοθέτες, κριτικοί και άλλες διασημότητες που σημάδεψαν την ιστορία του Φεστιβάλ συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι για την ιστορική φωτογραφία, πριν από την τελετή που θα φιλοξενηθεί στο Grand Théâtre Lumière. Μεταξύ αυτών, ο Όλιβερ Στόουν, ο Τζορτζ Μίλερ, ο Αντόνιο Μπαντέρας, η Μαριόν Κοτιγιάρ, η Κλαούντια Καρντινάλε, ο Κλονς Λελούς, ο Κώστας Γαβράς, η Μόνικα Μπελούτσι, ο Νάνι Μορέτι, η Ναστάζια Κίνσκι, ο Κεν Λόουτς, η Τζέιν Κάμπιον και η Κατρίν Ντενέβ. Οι σταρ πόζαραν για τον φακό όλοι μαζί αλλά τράβηξαν και οι ίδιοι πολλές σέλφι.

Ο πλήρης κατάλογος των προσκεκλημένων παρέμενε επτασφράγιστο μυστικό αλλά είναι βέβαιο ότι μεταξύ αυτών είναι όλοι όσοι έχουν βραβευτεί στο παρελθόν με τον Χρυσό Φοίνικα. Πρόεδρος της επετειακής τελετής, που δεν θα μεταδοθεί απευθείας, είναι η Ιζαμπέλ Ιπέρ. Το παρών θα δώσουν επίσης ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Τζέσικα Τσαστέιν και ο Γουίλ Σμιθ. Στην Κρουαζέτ θα βρεθεί άλλωστε το βράδυ και η νέα υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Φρανσουάζ Νισέν.

