Ευρωβουλή: Δύο επίτροποι της ΕΕ το έριξαν στο… πλέξιμο την ώρα που μιλούσε η Φον Ντερ Λάιεν 

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε κάμερα κινητού στη διάρκεια της ομιλίας της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, με δύο επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το έχουν ρίξει… στο πλέξιμο.

Την ώρα που η Φον Ντερ Λάιεν εκφωνούσε την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» ανακοινώνοντας νόμους κατά της σεξιστικής βίας, στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τη μεταρρύθμιση της φορολόγησης πανευρωπαϊκά, για την ευρωπαϊκή άμυνα, το ταμείο ανάκαμψης και την εκστρατεία εμβολιασμού, η Δανή Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική, Μαργκρέτε Βεστάγκερ και η Σουηδή επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον βρήκαν την ευκαιρία να βγάλουν από τις τσάντες τους τις βελόνες πλεξίματος και κουβάρια μαλλί και να πιάσουν… δουλειά, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Diario.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE

