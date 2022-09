Έριξαν κόκκινη μπογιά στο ρωσικό προξενείο στην Νέα Υόρκη – Αντίδραση για τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία. Άγνωστοι, έριξαν κόκκινη μπογιά στο ρωσικό προξενείο στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως η Δύση καταδίκασε με οργισμένο τρόπο τις ανακοινώσεις της Μόσχας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα επιβάλουν νέες και «αυστηρές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Σε μια αυστηρή ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν επίσης ότι θα επιβάλουν κυρώσεις σε συμφωνία με τις χώρες της G7 ενάντια σε «κάθε χώρα, πρόσωπο ή οντότητα» που παρέχει πολιτική ή οικονομική υποστήριξη στις προσπάθειες της Ρωσίας να «καταλάβει παρανόμως εδάφη στην Ουκρανία».

In New York, unknown people doused the Russian Consulate General with red paint. pic.twitter.com/GvbuNZ2Bnz

— NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022